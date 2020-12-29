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تعليم

مطالب بوقف الدراسة .. الطلاب يستغيثون بـ كورونا للهروب من الامتحانات

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:47 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
ناشد عدد من الطلاب بتوقف الدراسة مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول، بسبب الظروف المحيطة وزيادة أعداد مصابي فيروس كورونا. 

وظهرت حالة من البهجة والحزن بسبب قرار التعليم العالى باستمرار الدراسة وإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول ، في موعدها مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وانتشرت تعليقات عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، جعلت البعض يقارن بين حال الطلاب قبل امتحانات الفصل الدراسي الاول بفترة طويلة والوقت الحالي .

وتنوعت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعى على إجراء امتحانات الفصل الدراسي الاول في موعده، حيث نشر مصطفى عيد قائلا: كأن لسان حال كورونا يقول: "اهو انت كده طول الترم تقعد تشتم فيا وتقول أمته يغور مبقناش عاوزينه وقبل الفاينال تيجالي، سي عاطف الحقني يا سي عاطف ".

بينما سخر عمر احمد، قائلا: " ابقى عيل صغير لو زنقت نفسي ليلة الامتحان "، أما عبد الرحمن، فقال: " امتحانات الفصل الدراسي الاول  قرب .... جرا ايه يا كوفيد ما تصحى يا اخي " فيما قال نادين سامي :" المشكله ان الكلية  بتعمل امتحانات بسبب ومن غير سبب يعني عندها سعار".


الجدير بالذكر أن وزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أن القرار المنسوب للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل والذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو قرار عار تمام عن الصحة، وأن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءاتالقانونية ضد مزوري القرار ومروجيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قد دشنوا هاشتاج توقف الدراسة في مصر .. والذي تصدر الموقع خلال ساعات من انطلاقه ، وطالب الطلاب وأولياء الأمور من خلاله وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بوقف الدراسة خوفا من انتشار فيروس كورونا في ظل الموجة الثانية له.

مطالب بوقف الدراسة .. الطلاب يستغيثون بـ كورونا للهروب من الامتحانات
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