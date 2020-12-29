مطالب بوقف الدراسة .. الطلاب يستغيثون بـ كورونا للهروب من الامتحانات

وتنوعت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعى على إجراء امتحانات الفصل الدراسي الاول في موعده، حيث نشر مصطفى عيد قائلا: كأن لسان حال كورونا يقول: "اهو انت كده طول الترم تقعد تشتم فيا وتقول أمته يغور مبقناش عاوزينه وقبل الفاينال تيجالي، سي عاطف الحقني يا سي عاطف ".

بينما سخر عمر احمد، قائلا: " ابقى عيل صغير لو زنقت نفسي ليلة الامتحان "، أما عبد الرحمن، فقال: "

بينما سخر عمر احمد، قائلا: " ابقى عيل صغير لو زنقت نفسي ليلة الامتحان "، أما عبد الرحمن، فقال: " امتحانات الفصل الدراسي الاول قرب .... جرا ايه يا كوفيد ما تصحى يا اخي " فيما قال نادين سامي :" المشكله ان الكلية بتعمل امتحانات بسبب ومن غير سبب يعني عندها سعار ".

الجدير بالذكر أن وزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أن القرار المنسوب للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل والذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو قرار عار تمام عن الصحة، وأن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءاتالقانونية ضد مزوري القرار ومروجيها على مواقع التواصل الاجتماعي.



