شعر بضيق حاد في التنفس .. سقوط عضو بملعب خماسي فى نادي الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن سقوط أحد الأعضاء في الثلاثين من عمره في حالة ضيق حاد بالتنفس أثناء قيامه بلعب كرة القدم بملعب الخماسي بالنادي، حيث أصابته حالة من ضيق التنفس الحاد والكحة الشديدة، ثم فقد الوعي تماما حتى أصبح لون جلده أزرق.





وأشار المصدر إلى أنه تم الاتصال على الفور بسيارات الإسعاف، ولكنها أخذت حوالي نصف ساعة للوصول بسبب ازدحام الطرق، وقام الأطباء المتواجدون بالنادي بالفرق الأخرى بمتابعة الحالة، حتى وصلت سيارة الإسعاف واصطحبت المريض.





وأكمل المصدر أنه حتى الآن لا يعلم هل هذه أعراض فيروس الكورونا أو لا، ولم يتم التأكد من وفاة العضو وينتظر مسئولو الزمالك تقرير حالة العضو من المستشفى التي توجه إليها عبر سيارات الإسعاف.



