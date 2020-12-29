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رياضة

شعر بضيق حاد في التنفس .. سقوط عضو بملعب خماسي فى نادي الزمالك

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن سقوط أحد الأعضاء في الثلاثين من عمره في حالة ضيق حاد بالتنفس أثناء قيامه بلعب كرة القدم بملعب الخماسي بالنادي، حيث أصابته حالة من ضيق التنفس الحاد والكحة الشديدة، ثم فقد الوعي تماما حتى أصبح لون جلده أزرق.

 وأشار المصدر إلى أنه تم الاتصال على الفور بسيارات الإسعاف، ولكنها أخذت حوالي نصف ساعة للوصول بسبب ازدحام الطرق، وقام الأطباء المتواجدون بالنادي بالفرق الأخرى بمتابعة الحالة، حتى وصلت سيارة الإسعاف واصطحبت المريض.

 وأكمل المصدر أنه حتى الآن لا يعلم هل هذه أعراض فيروس الكورونا أو لا، ولم يتم التأكد من وفاة العضو وينتظر مسئولو الزمالك تقرير حالة العضو من المستشفى التي توجه إليها عبر سيارات الإسعاف.

 الجدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت حالة من استياء أعضاء الجمعية العمومية ولاعبين النادي بمختلف الألعاب بسبب عدم تعقيم الصالات والتربيزات والكراسي والسماح بدخول الأعضاء بأعداد كبيرة بالصالات المغلقة خلال المباريات، مما يتسبب في سرعة انتشار الفيروس وطالب أغلبية اللاعبين بضرورة توفير شركة لتعقيم النادي خاصة مع ظهور حالات كثيرة ، ووجود أطفال بالنادي وكبار السن.
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