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أخبار البلد

صاحبة مشروع i help في حوار مع "صدى البلد".. لم أكن أتوقع نجاح المشروع.. الخدمة تقدم لأصحاب الكراسى المتحركة.. أتمنى تشجيع مثل هذه المشروعات التي تخدم ذوي الإعاقة.. صور وفيديو

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
رشا ارنست صاحبة مشروع I help
-    المشروع هدفه توصيل الخدمة لمستخدمي الكراسي المتحركة
-    سيتم الانتهاء من التطبيق الهاتفي العام القادم
-    يتم التعامل مع الشخص حتى يصل له الكرسي
-    نعطي الشخص 48 ساعة لاسترداد ثمن الكرسي

رشا ارنست سيدة مصرية من مواليد محافظة اسيوط أكملت مشوارها مؤمنة بأن التقدم في الحياة لا يحتاج إلى أقدام، إنما حب للحياة بعد عودتها من رحلة العلاج فى المانيا أكملت دراستها، وتخرجت فى كلية الآداب، اللغة الفرنسية جامعة أسيوط في 2003 عام 2013 إنتقلت للعيش بالقاهرة بعد تعيينها مديرة إدارة الثقافة والفنون بالمجلس القومي لشئون الاحتياجات الخاصة،كما أنها أيضا محاضرة بالدراسات العليا في دبلوم التنمية الثقافية بجامعة القاهرة.

"صدى البلد" التقى رشا وأجرى معها حوارا عن مشروعها ihelp .

قالت رشا أرنست انها قررت أن يكون هناك حل لأشخاص ذوي الإعاقة لمن يستخدمون الكرسي المتحرك ، خاصة أن هناك أشخاص كثيرين يعانون من عدم توافر الصيانة عند شراء الكراسي ويضطر الشخص المعاق السفر إلى محافظ القاهرة ، إلى ان توصلت لفكرة مشروع I help

وبدأت تنفيذ  المشروع iHelp بالتعاون مع فريق متطوع لديهم كفاءات وخبرات كبيرة في مجال التكنولوجيا والتسويق.

واكدت رشا انها لم تكن تتوقع فوز المشروع في مسابقة مشروع امل من  MBC في دورة عام 2017 وهو منصة الكترونية توفر للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن خدمات شراء وصيانة الأجهزة الطبية والكراسي المتحركة والأجهزة المساعدة والرعاية المنزلية بجودة عالية وأسعار عادلة، للحد من الاستغلال بعض القائمين علي هذه الخدمات.


وأضافت رشا انه منذ تأسيس موقع I help ، وضعنا أسسيات لتوصيل الخدمة بشكل صحيح وبالفعل نحن على وشك من الانتهاء من التطبيق الهاتفي للمشروع لسهولة الخدمة لأصحاب ذوي الإعاقة ، ولا أنكر ان الفكرة تحتاج مجهود جبار وتسويق. 

وأكدت رشا أنه يتم التواصل على صفحة الموقع بداية من الساعة 10 ص  إلى 4 عصرا لتقديم جميع الإجابات للمستخدمين ، حيث أنه يتم التعامل مع العميل ليس على انه زبون وبيتم توفير الخدمة كاملة موضحا ان الخدمة تصل إلى الشخص عن طريق فيديوهات وإرشادات .

وأضافت رشا أرنست أنها تأمل الانتهاء من الأبليكشن الخاص بالمشروع في اليوم العالمي للإعاقة 2021 .

وواضحت أن الموقع يتيح لأشخاص ذوي الإعاقة بعض الفيديوهات التي تساعد في التدريب على استخدام الكرسي المتحرك ، بالإضافة إننا نعطي الشخص مهلة لمدة 48 ساعة لإسترجاع الكرسي واسترداد المبلغ .

وفي نهاية حوارها تمنت رشا ارنست بوجود تعاون مع مثل هذه المشروعات التي توفر تسهيلات لذوي الاعاقة لتنمية الوعي اتجاه مثل هذه المشروعات .





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