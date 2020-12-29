ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إغلاق وتشميع 53 مركز دروس خصوصية بالسويس

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:36 م
اغلاق وتشميع 53 مركز
اغلاق وتشميع 53 مركز درس خصوصى بالسويس
Advertisements
حسن غنيمة
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة السويس، حملات مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية فى أحياء المحافظة الخمسة، بناء على قرار المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

حررت الحملات محاضر لأصحاب مراكز الدروس الخصوصية وقاموا بتشميع 53 مركز  بالشمع الأحمر فى أحياء السويس الخمسة .

ومن جانبه قال الدكتور عبد الله رمضان ، نائب محافظ السويس ، ان المحافظة تضرب بيد من حديد من اجل معاقبة المخالفين لقرار مجلس الوزراء بإغلاق كافة المراكز الدروس الخصوصية فى اطار الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة من اجل تفشى فيروس كورونا .

وأضاف نائب محافظ السويس ، فى تصريحات صحفية له اليوم ، ان الحملات مستمرة على مستوى أحياء المحافظة الخمسة بالتعاون مع الأجهزة الامنية والجهات المختصة بتلك الامر ، مطالبا الجميع بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء  من اجل الوقوف بجوار الدولة لمواجهة فيروس كورونا . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حفاظًا على الطلاب.. محافظ كفر الشيخ يوجه بغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية

غلق مركز للدروس الخصوصية بمدينة الزقازيق

غلق سنتر للدروس الخصوصية بمطروح

غلق 4 مراكز تعليمية و8 منشآت مخالفة.. الإسكندرية تنتفض ضد خرق الإجراءات الاحترازية

تطبيقا للإجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع 18 مركز دروس خصوصية بالجيزة

لمنع تجمعات الطلاب.. غلق 19 مركزا للدروس الخصوصية بالغربية

ترشيحاتنا

أقوى دولة في العالم.. الصين قهرت الوباء من غير لقاحات.. وهذا خطأها القاتل

بعد غلق مسجد النور.. 5 تعليمات من الأوقاف لاستمرار الصلاة بالمساجد

الداخلية: عودة الحركة المرورية على طريق القصير - قفط

وفاة طبيب باطنة بفيروس كورونا في دمنهور

أول رد من المصري صاحب أشهر صورة في سويسرا: بحب السفر والجلباب الفلاحي.. صور

هل يجوز لزوجة الأب خلع الحجاب أمام ابن الزوج؟ الإفتاء تجيب

Advertisements

متى تنتهي الموجة الثانية من كورونا في مصر؟.. مستشار الرئيس للصحة يكشف

محاولة اغتصاب.. سائق يختطف متسابقة ذا فويس بمنطقة مهجورة

حقيقة فيديو فرض حظر التجول بجميع المحافظات اعتبارا من غد

بسبب مداخلة تليفزيونية.. وزير التعليم العالي يأمر بالتحقيق فى فصل طالب بجامعة دمنهور

أول رد من المصري صاحب أشهر صورة في سويسرا: بحب السفر والجلباب الفلاحي.. صور

هل تقرر إلغاء أجزاء من المناهج لطلاب المدارس تقديرا لظروف كورونا ؟ .. وزير التعليم يجيب

مقابل 4 ملايين دولار.. رئيس الهلال السوداني يكشف حقيقة خطف صفقة سيرينو من الأهلي |خاص

تحذير شديد اللهجة.. اختفاء رامز جلال قبل مساعي منع مقالبه في رمضان

مجلس استئنافي عاجل لإلغاء قرار فصل طالبين بدمنهور وإعادتهما للدراسة اليوم

وزير الأوقاف يغلق مسجد النور أسبوعين وخصم 10 أيام من جميع العاملين

مستعدون لأسوأ سيناريو.. أحمد موسى يكشف حقيقة حظر التجول في ليلة رأس السنة

بعد تعرضه لإصابة عنيفة.. نجم الأهلي يزور حسام عاشور بالمستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تصميم وحش جيب الجديد جراند شيروكي 2022 Jeep grand cherokee

لـ تجنب الإصابة بـ سلالة كورونا الجديدة.. ابتعد عن تناول هذه الأطعمة

تعرف على علاقة الجلطات بفيروس كورونا.. وأسباب حدوثها