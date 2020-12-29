إغلاق وتشميع 53 مركز دروس خصوصية بالسويس

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة السويس ، حملات مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية فى أحياء المحافظة الخمسة، بناء على قرار المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، لمواجهة تفشى فيروس كورونا.





حررت الحملات محاضر لأصحاب مراكز الدروس الخصوصية وقاموا بتشميع 53 مركز بالشمع الأحمر فى أحياء السويس الخمسة .





ومن جانبه قال الدكتور عبد الله رمضان ، نائب محافظ السويس ، ان المحافظة تضرب بيد من حديد من اجل معاقبة المخالفين لقرار مجلس الوزراء بإغلاق كافة المراكز الدروس الخصوصية فى اطار الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة من اجل تفشى فيروس كورونا .





وأضاف نائب محافظ السويس ، فى تصريحات صحفية له اليوم ، ان الحملات مستمرة على مستوى أحياء المحافظة الخمسة بالتعاون مع الأجهزة الامنية والجهات المختصة بتلك الامر ، مطالبا الجميع بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء من اجل الوقوف بجوار الدولة لمواجهة فيروس كورونا .



