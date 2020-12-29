لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات في بورسعيد

وأكد الدكتور رئيس حي المناخ أنه تم تشكيل لجان من الحى للمرور صباحا ومساء لمتابعة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .



وأشار بكرى الى أن التطبيق الصارم في صالح المواطنين للحفاظ على عدم تعرضهم للاصابة في ظل الموجة الثانية التي تحتاج الي الالتزام الكامل من كافة المحلات والقاعات والمقاهي والمطاعم والاماكن العامة بالإضافة إلى تفاهم المواطن لتلك الإجراءات التى تهدف للحفاظ على الصحة العامة.

وشدد بكرى على مواصلة استكمال الحملات والمتابعة اليومية بنطاق حى المناخ بمشاركة القيادات وفريق العمل بإدارة الاشغالات والادارات المعنية بالحى.

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وفى سياق اخر عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا بلجنة إدارة أزمة كورونا ببورسعيد، وذلك لمتابعة تطبيق آخر قرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء حول مستجدات الفيروس المستجد، واستعراض أخر التطورات حول الوضع الراهن للفيروس بالمحافظة .





جاء ذلك، بحضور المهندس عمرو عثمان ،نائب محافظ بورسعيد ، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الاحياء والأجهزة الصحية المختلفة بالمحافظة .





وناقش محافظ بورسعيد تطورات الوضع الوبائى الحالى وآخر الإجراءات المتبعة بمستشفيات المحافظة لمواجهة جائحة فيروس كورونا ا ، مؤكدا على توفير كافة الدعم للنظام الصحى بالمحافظة للتغلب على مخاطر المرحلة الحالية.





وأوضح محافظ بورسعيد أنه طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتخصيص خط ساخن لكل محافظة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالفيروس المستجد ، وأعلن عن تخصيص رقم ١١٤خاص بغرفة عمليات المحافظة التى تعمل على مدار ٢٤ ساعة ، وأرقام 01201461916 _ 0663222945 لتلقى أى شكاوى او استفسارات خاصة لمتابعة اخر المستجدات على مدار الساعة والتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



