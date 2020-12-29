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محافظات

لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات في بورسعيد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:49 م
حملات مكبرة على المقاهى
حملات مكبرة على المقاهى
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كتب محمد الغزاوى
تابع الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد استمرار الحملات بنطاق الحى فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

حيث قامت الحملة بالمرور علي المقاهي والمطاعم والاماكن العامة لمتابعة تطبيق قرار السيد رئيس الوزراءوتعليمات اللواء محافظ بورسعيد بشان الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع الشيشة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وبارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمحافظة على النسبة المحددة للتشغيل ومنع إقامة الأفراح في القاعات المغلقة.

وقد تم خلال الحملة مصادرة عدد كبير من الشيش التى يتم استخدامها في بعض المقاهي واتخاذ الإجراءات القانونية كما تم  التنبيه بالتباعد في المطاعم وعدم إقامة الأفراح او المؤتمرات او التجمعات في القاعات حرصا علي سلامة المواطنين.

وأكد الدكتور رئيس حي المناخ أنه تم تشكيل لجان من الحى للمرور صباحا ومساء لمتابعة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأشار بكرى الى أن التطبيق الصارم في صالح المواطنين للحفاظ على عدم تعرضهم للاصابة في ظل الموجة الثانية التي تحتاج الي الالتزام الكامل من كافة المحلات والقاعات والمقاهي والمطاعم والاماكن العامة بالإضافة إلى تفاهم المواطن لتلك الإجراءات التى تهدف للحفاظ على الصحة العامة.

وشدد بكرى على مواصلة استكمال الحملات والمتابعة اليومية بنطاق حى المناخ بمشاركة القيادات وفريق العمل بإدارة الاشغالات والادارات المعنية بالحى.

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وفى سياق اخر عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا بلجنة إدارة أزمة كورونا ببورسعيد، وذلك لمتابعة تطبيق آخر قرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء حول مستجدات الفيروس المستجد، واستعراض أخر التطورات حول الوضع الراهن للفيروس بالمحافظة .

جاء ذلك، بحضور المهندس عمرو عثمان ،نائب محافظ بورسعيد ، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الاحياء والأجهزة الصحية المختلفة بالمحافظة .

وناقش محافظ بورسعيد تطورات الوضع الوبائى الحالى وآخر الإجراءات المتبعة بمستشفيات المحافظة لمواجهة جائحة فيروس كورونا ا ، مؤكدا على توفير كافة الدعم للنظام الصحى بالمحافظة للتغلب على مخاطر المرحلة الحالية.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتخصيص خط ساخن لكل محافظة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالفيروس المستجد ، وأعلن عن تخصيص رقم ١١٤خاص بغرفة عمليات المحافظة التى تعمل على مدار ٢٤ ساعة ، وأرقام 01201461916 _ 0663222945 لتلقى أى شكاوى او استفسارات خاصة  لمتابعة  اخر المستجدات على مدار الساعة والتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشاد اللواء عادل الغضبان ، بجهود الجيش الأبيض الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا ويبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، ويسطرون ملحمة رائعة فى تاريخ الطب ، مؤكدا أننا جميعا نثمن جهود الأطقم الطبية وجميع العاملين فى المنظومة الصحية لما يبذلوه من جهود متواصلة خلال الفترة الراهنة ، متنميا أن يحفظ الله مصر وشعبها من اى سوء .

لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات في بورسعيد
لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات في بورسعيد
لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات في بورسعيد
لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات في بورسعيد
لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات في بورسعيد
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