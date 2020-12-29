لما بعد بريكست.. بريطانيا توقع خامس أكبر اتفاقية تجارة حرة مع تركيا

وقعت المملكة المتحدة اتفاقية تجارة حرة مع تركيا، وهي الأولى لها منذ الموافقة على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمغادرة الاتحاد الأوروبي - وهو تطور من شأنه أن يعزز العلاقات بين الطرفين الأوروبيين المتطرفين.





اتفاقية الاستمرارية، التي وقعها وزيرا التجارة يوم الثلاثاء في مكالمة جماعية عبر الفيديو، تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير وتضمن عدم تأثر التدفق الحالي للسلع عندما تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسميًا في نهاية العام الجاري.





وبلغت قيمة التجارة بين لندن وأنقرة 18.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2019، وتعد المملكة المتحدة ثاني أكبر سوق تصدير في تركيا، ومعظمها للمعادن الثمينة والمركبات والمنسوجات والمعدات الكهربائية.





على الرغم من أن تركيا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، إلا أن لديها اتحادًا جمركيًا مع الاتحاد الأوروبي، ما يعني أنه لا يمكن إبرام اتفاق جديد بين المملكة المتحدة وتركيا إلا بعد الانتهاء من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وقالت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس: "توفر صفقة اليوم يقينًا حيويًا للأعمال وتدعم آلاف الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة في مجالات التصنيع والسيارات والصلب".

وأضافت "إنها تمهد الطريق لصفقة جديدة أكثر طموحًا مع تركيا في المستقبل القريب ، وهي جزء من خطتنا لوضع المملكة المتحدة في مركز شبكة من الاتفاقيات الحديثة ذات الاقتصادات الديناميكية".

ووصف وزير التجارة التركي، روهسار بيكان، الصفقة بأنها علامة بارزة في العلاقات البريطانية التركية. "بدون اتفاق، ستخضع حوالي 75٪ من الصادرات التركية إلى المملكة المتحدة للتعريفات الجمركية، ما يتسبب في خسارة حوالي 2.4 مليار دولار (1.78 مليار جنيه إسترليني) ؛ هذا الخطر ذهب الآن".

قوبلت الصفقة بارتياح من قبل الليرة التركية المتعثرة ، التي ارتفعت لليوم الخامس على التوالي قبل التوقيع.

وفقًا لوزارة التجارة الدولية ، ستؤمن الصفقة الجديدة التعريفات التفضيلية الحالية لـ 7600 شركة بريطانية تقوم بتصدير الآلات والحديد والصلب إلى تركيا ، وحماية سلاسل توريد السيارات والتصنيع.

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كما يلزم الاتفاق كلا البلدين بمناقشات تهدف إلى توسيع نطاق الاتفاقية لتشمل الخدمات والزراعة خلال العامين المقبلين.

وأطلقت تركيا محادثات العضوية مع الاتحاد الأوروبي في عام 2005 ، لكن عملية الانضمام وكذلك الجهود المبذولة لتوسيع اتفاقية الجمارك مع الكتلة لم تسفر عن شيء حتى الآن: فقد أوضحت الدول الأعضاء رفضها للتراجع الديمقراطي للبلاد. كما يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على سياسة تركيا الخارجية المتزايدة العدوانية.

وستدخل الاتفاقية البريطانية التركية حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر المقبل على الرغم من حقيقة أنه لم يكن هناك وقت كاف للتصديق عليها في أي من برلماني البلدين قبل نهاية العام.

والصفقة مع تركيا هي خامس أكبر اتفاقية تجارة حرة تفاوضت عليها المملكة المتحدة بعد صفقات مع اليابان وكندا وسويسرا والنرويج.

وتم الآن توقيع اتفاقيات تجارية مع 62 دولة استعدادًا للخروج الرسمي للمملكة المتحدة من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في 1 يناير.



