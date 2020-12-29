أكاديمي: الدولة تحملت مصاعب عديدة وسارت نحو الأفضل..فيديو

أكد دكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية ببني سويف، أن هناك دول جوار لم تتحمل تبعات ثورة واحدة، ولكن مصر تحملت ثورتين كبار وسقوط نظامين وتحديات كبيرة من ارهاب واعتصامات واضرابات.





وأضاف هاشم خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز أن هناك مؤامرات خارجية وداخلية ولكن السفينة المصرية سارت نحو النهضة وتطور الدولة المصرية.





وتابع أستاذ التنمية ببني سويف أنه كان هناك توجه أن تكون مصر دولة عظمى والعمل على إنتاج مواطن معاصر يتمتع بالمزايا الكبيرة وحقوق وواجبات كبيرة.



