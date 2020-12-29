ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أكاديمي: الدولة تحملت مصاعب عديدة وسارت نحو الأفضل..فيديو

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:52 م
د دكتور صلاح هاشم
د دكتور صلاح هاشم استاذ التنمية ببني سويف
Advertisements
محمود محسن
أكد دكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية ببني سويف، أن هناك دول جوار لم تتحمل تبعات ثورة واحدة، ولكن مصر تحملت ثورتين كبار وسقوط نظامين وتحديات كبيرة من ارهاب واعتصامات واضرابات.

وأضاف هاشم خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز أن هناك  مؤامرات خارجية وداخلية ولكن السفينة المصرية سارت نحو النهضة وتطور الدولة المصرية.

وتابع أستاذ التنمية ببني سويف أنه كان هناك توجه أن تكون مصر دولة عظمى والعمل على إنتاج مواطن معاصر يتمتع بالمزايا الكبيرة وحقوق وواجبات كبيرة.

 وأشار هاشم إلى إن الاقتصاد المصرى وضعه أفضل من دول كثيرة، حيث إن معدلات النمو الاقتصادى إيجابية، واستطاعت الدولة تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة ساهمت في استمرار عجلة الإنتاج مما اعطى الثقة للمستثمرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القومي للبحوث يعقد الملتقى العلمى آفاق التعاون العربى الإفريقى

خبير: الرئيس السيسي يقود سفينة الوطن وسط تحديات محلية وعالمية| فيديو

أرقام وإحصائيات.. متخصص: من المتوقع نمو الاقتصاد المصري والصيني فقط

عميد كلية الاقتصاد ببني سويف يوضح مفهوم الموازنة التشابكية الجديدة ..فيديو

رانيا المشاط: المؤسسات الدولية تشيد بتجربة مصر مع كورونا

تأهيل 50 سيدة على القيادة ببني سويف

ترشيحاتنا

هل تقرر إلغاء أجزاء من المناهج لطلاب المدارس تقديرا لظروف كورونا ؟ .. وزير التعليم يجيب

الخميس آخر موعد.. عقوبات التخلف عن التصالح في مخالفات البناء

مستشار الرئيس: عند شعورك بهذه الأعراض استشر الطبيب فورا

الصدمات تتوالى .. إصابة ثنائي الاتحاد السكندري خلال مواجهة الأهلي

24 شاشة بالقاهرة والجيزة.. انطلاق عرض فيلم حظر تجول.. غدا

متى تنتهي الموجة الثانية من كورونا في مصر؟.. مستشار الرئيس للصحة يكشف

Advertisements

متى تنتهي الموجة الثانية من كورونا في مصر؟.. مستشار الرئيس للصحة يكشف

محاولة اغتصاب.. سائق يختطف متسابقة ذا فويس بمنطقة مهجورة

حقيقة فيديو فرض حظر التجول بجميع المحافظات اعتبارا من غد

بسبب مداخلة تليفزيونية.. وزير التعليم العالي يأمر بالتحقيق فى فصل طالب بجامعة دمنهور

أول رد من المصري صاحب أشهر صورة في سويسرا: بحب السفر والجلباب الفلاحي.. صور

هل تقرر إلغاء أجزاء من المناهج لطلاب المدارس تقديرا لظروف كورونا ؟ .. وزير التعليم يجيب

مقابل 4 ملايين دولار.. رئيس الهلال السوداني يكشف حقيقة خطف صفقة سيرينو من الأهلي |خاص

تحذير شديد اللهجة.. اختفاء رامز جلال قبل مساعي منع مقالبه في رمضان

مجلس استئنافي عاجل لإلغاء قرار فصل طالبين بدمنهور وإعادتهما للدراسة اليوم

وزير الأوقاف يغلق مسجد النور أسبوعين وخصم 10 أيام من جميع العاملين

مستعدون لأسوأ سيناريو.. أحمد موسى يكشف حقيقة حظر التجول في ليلة رأس السنة

بعد تعرضه لإصابة عنيفة.. نجم الأهلي يزور حسام عاشور بالمستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تصميم وحش جيب الجديد جراند شيروكي 2022 Jeep grand cherokee

لـ تجنب الإصابة بـ سلالة كورونا الجديدة.. ابتعد عن تناول هذه الأطعمة

تعرف على علاقة الجلطات بفيروس كورونا.. وأسباب حدوثها