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رياضة

ماركا: رايو فاليكانو يراقب مصطفى محمد بعد طلب الرحيل عن الزمالك

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:44 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد رشاد
كشفت تقارير صحفية، عن أن نادي رايو فاليكانو، الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الإسباني، انضم إلى سباق الأندية الأوروبية الراغبة في التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في يناير المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن رايو فاليكانو مهتم بالتوقيع مع المهاجم المصري البالغ من العمر 23 عاما، مشيرةً إلى أنه يتألق في الدوري الممتاز وسجل بالفعل هدفين في مباراتين.

وأضافت أن الزمالك حدد مبلغا يقترب من 4.5 مليون يورو للتفريط في خدمات مصطفى محمد رغم أن قيمته التسويقية تقدر بنحو 2.5 مليون يورو، وفقا لموقع "ترانسفر ماركت" المتخصص.

وأشارت إلى أن فاليكانو لن يتمكن من الاقتراب من تلك الأرقام التي يطلبها الزمالك، لكن النادي الإسباني بدأ بالفعل محاولة التعاقد مع "اللؤلؤة المصرية" حتى تؤثي بثمارها وينخفض سعره.
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