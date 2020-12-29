ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإمارات تسلم تعهداتها في اتفاقية باريس للمناخ

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:53 م
علم الإمارات
علم الإمارات
Advertisements
شيماء مصطفى
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن بلاده سلمت اليوم تعهداتها والتزاماتها الوطنية في اتفاقية باريس للتغير المناخي.

وقال بن راشد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سلمت الإمارات اليوم تعهداتها والتزاماتها الوطنية في اتفاقية باريس للتغير المناخي.. وذلك بتعهدها بخفض انبعاثات الكربون بنسبة الربع قبل 2030".

وأضاف أن التغير المناخي هو المعركة الأبرز للبشرية خلال العقود القادمة للحفاظ على كوكب الأرض سليمًا للأجيال الجديدة.

وقدمت الصين ودول أخرى تعهدات بخصوص المناخ إلى جانب خطط الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية.

ومن شأن هذه التعهدات، تثبيت الارتفاع في درجات حرارة الكرة الأرضية عند 2.1 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الجاري.

وتم التوصل لاتفاقية باريس للمناخ عام 2015، وتهدف لتفادي ارتفاع درجة الحرارة بصورة خطرة، ما أدى إلى تخلي دول العالم تدريجيًا عن استخدام الوقود الأحفوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وسط إعلان نتائج الانتخابات.. أمريكا تنسحب رسميا من اتفاق باريس للمناخ

كيف يمكن لرئاسة بايدن أن تغير صناعة الطاقة الأمريكية.. الإجابة في هذا التحليل

وزيرة البيئة: ننسق مع الجانب الإيطالى لمؤتمر قمة المناخ COP 26

تحذير من خراب العالم.. هذه المرة الإنذار من أكبر مسئول دولي.. الأمين العام للأمم المتحدة: البشر يشنون حربا انتحارية على الطبيعة.. ولا بديل عن إنقاذ العالم للنجاة من الكارثة

رئيس الوزراء يوجه بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغيرات المناخ

الإمارات تدشن هيئة وطنية لحقوق الإنسان وتتعهد بمراقبة هذا الملف

ترشيحاتنا

24 شاشة بالقاهرة والجيزة.. انطلاق عرض فيلم حظر تجول.. غدا

تعرف على علاقة الجلطات بفيروس كورونا.. وأسباب حدوثها

موعد إعلان انتقال أليو بادجي لـ نادي تركي .. تفاصيل

مجلس استئنافي عاجل لإلغاء قرار فصل طالبين بدمنهور وإعادتهما للدراسة اليوم

ريم مصطفى توجه رسالة لـ إسعاد يونس بعد حلقتها في صاحبة السعادة

ضبط أكبر عملية غش تجاري في الكويت

Advertisements

متى تنتهي الموجة الثانية من كورونا في مصر؟.. مستشار الرئيس للصحة يكشف

محاولة اغتصاب.. سائق يختطف متسابقة ذا فويس بمنطقة مهجورة

حقيقة فيديو فرض حظر التجول بجميع المحافظات اعتبارا من غد

بسبب مداخلة تليفزيونية.. وزير التعليم العالي يأمر بالتحقيق فى فصل طالب بجامعة دمنهور

أول رد من المصري صاحب أشهر صورة في سويسرا: بحب السفر والجلباب الفلاحي.. صور

هل تقرر إلغاء أجزاء من المناهج لطلاب المدارس تقديرا لظروف كورونا ؟ .. وزير التعليم يجيب

مقابل 4 ملايين دولار.. رئيس الهلال السوداني يكشف حقيقة خطف صفقة سيرينو من الأهلي |خاص

تحذير شديد اللهجة.. اختفاء رامز جلال قبل مساعي منع مقالبه في رمضان

مجلس استئنافي عاجل لإلغاء قرار فصل طالبين بدمنهور وإعادتهما للدراسة اليوم

وزير الأوقاف يغلق مسجد النور أسبوعين وخصم 10 أيام من جميع العاملين

مستعدون لأسوأ سيناريو.. أحمد موسى يكشف حقيقة حظر التجول في ليلة رأس السنة

بعد تعرضه لإصابة عنيفة.. نجم الأهلي يزور حسام عاشور بالمستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تصميم وحش جيب الجديد جراند شيروكي 2022 Jeep grand cherokee

لـ تجنب الإصابة بـ سلالة كورونا الجديدة.. ابتعد عن تناول هذه الأطعمة

تعرف على علاقة الجلطات بفيروس كورونا.. وأسباب حدوثها