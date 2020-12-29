بعد وجود 18 إصابة بـ كورونا.. قرار تاريخي من رابطة الدوري الإنجليزي تجاه الأندية

ذلك بعد فحص 1479 لاعبا وأعضاء الأجهزة الفنية في الفترة من 21 لـ27 ديسمبر الجاري.



ويعد 18 إصابة هو أعلى رقم في الدوري الإنجليزي خلال جولة واحدة منذ بداية اعتماد نظام فحص اللاعبين والأجهزة الفنية بعد تفشي فيروس كورونا.





لذلك قررت رابطة أندية الدوري الإنجليزي تحديث قرارها السابق بإجراء فحصين أسبوعيا للأندية المتواجدة في القسم الرابع فقط إلى إجراء فحصين أسبوعيا بدلا من فحص وحيد لكل الأندية على حد سواء ، بالإضافة لتحمل الاتحاد الإنجليزي تكلفة الفحوصات التي تُجرى للأندية خارج بريميرليج قبل خوضهم أي مباراة في كأس الاتحاد.





يذكر أن تفشي فيروس كورونا قد تسبب في تأجيل مباراة لنيوكاسل أمام أستون فيلا وأمس الإثنين بين إيفرتون ومانشستر سيتي لوجود سبعة مصابين في صفوف الأخير.





اعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" اليوم الثلاثاء عن وجود 18 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا في صفوف الفرق المتواجدة في القسم الأول من البطولة و