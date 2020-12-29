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سيارات

شيفروليه CAPTIVA موديل 2021.. نجمة متألقة فى فئتها.. صور

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:31 م
شيفروليه CAPTIVA
شيفروليه CAPTIVA موديل 2021.. نجمة متالقة فى فئتها | صور
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صبري طلبه
تتالق شركة شيفرولية الأمريكية بالعديد من الاصدارات لتنطلق معها ثورة في مجال تصنيع السيارات، ومن بين هذه النسخ تحل علينا الأيقونة CAPTIVA من عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام فئة الـSUV، صاحبة المساحة الداخلية الرحبة والمفهوم العائلي.

حصلت CHEVROLET CAPTIVA على العديد من وسائل الأمان والسلامة والتي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام TCS المساعد في عملية تجاوز المنحدرات.

زودت CHEVROLET CAPTIVA بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500  سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 148 حصان، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة من طراز CTV أوتوماتيكي الأداء، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 8.4 لتر، وذلك عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كم.

ظهرت CHEVROLET CAPTIVA باطلاله عائلية وبتصميم قوي، بينما احتوت على مصابيح أمامية نحيفة تعمل بتقنية LED، وعجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي مختلف، بالإضافة إلى حزمة من وسائل الرفاهية الداخلية والتي شملت، مقود حركة مزودت بأنظمة التحكم، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط بلغ قياسها 8 بوصة، وعدد 4 مكبرات صوت، ومثبت سرعة ، وتكيف هواء، وفتحة سقف كهربائية للفئات الأعلى تجهيزا.
 
ويبلغ السعر الرسمي للسيارة CHEVROLET CAPTIVA موديل 2021 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LS 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 324.990 ألف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LT 2021 محرك 1500 تيربو سي سي بسعر 349.990 ألف جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل PREMIER 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 369.990 ألف جنيه.
الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل PREMIER (7SEATS) 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 389.990 ألف جنيه.
شيفروليه CAPTIVA موديل 2021.. نجمة متألقة فى فئتها.. صور
شيفروليه CAPTIVA موديل 2021.. نجمة متألقة فى فئتها.. صور
شيفروليه CAPTIVA موديل 2021.. نجمة متألقة فى فئتها.. صور
شيفروليه CAPTIVA موديل 2021.. نجمة متألقة فى فئتها.. صور
شيفروليه CAPTIVA موديل 2021.. نجمة متألقة فى فئتها.. صور
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