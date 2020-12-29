وفاة مسن بكورونا فى مستشفى شبين القناطر.. وبنها العام توضح حقيقة نقص الأكسجين

سجل مستشفى شبين القناطر المركزى فى محافظة القليوبية حالة وفاة لمسن يدعى صبحي ا ح 67 سنة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بعد ثلاثة أيام من حجزه بالعناية المركزة بالمستشفى.









وقال مصدر طبى أن المستشفى محجوز به حاليا 6 حالات بالعناية المركزة مصابين بفيروس كورونا وأن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقاته لخدمة المرضى ورعايتهم.





من جانبها نفت الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها التعليمي ما أثير بشأن تعطيل شبكة الأكسجين بالمستشفى ونقصه وتأثير ذلك على المرضى المحجوزين مؤكدة أن كل هذا شائعات لا أساس لها من الصحة.





وقالت مدير مستشفى بنها التعليمي أن شبكة الأكسجين بالمستشفى تعمل بكفاءة 100٪ بجانب وجود أسطوانات الأكسجين التي تستخدم للحالات الطارئة في حالة عدم وجود شبكة بمكان الحالة التي تحتاج الأكسجين.





وأضافت أن شبكة الأكسجين موصلة في كل مكان بالمستشفى حتي بوحدة الكلى والمناظير ولا يوجد أي نقص أكسجين يعاني منه أي مريض محجوز بالمستشفى كما أن تلك الشبكة تم تجديدها منذ أسبوع.





واشارت الى أن المستشفى استقبل اليوم 79 حالة تم حجز 5 منهم بسبب عدم استقرار حالتهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا وباقي الحالات تم عزلها منزليا مع تقديم العلاج اللازم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة، مع متابعة الحالات حتى تمام الشفاء.





فى سياق متصل كشف الدكتور عمرو مصطفى مدير مستشفى القناطر الخيرية والذي تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عن أنه يخضع للعزل المنزلي نظرا لأن حالته مستقرة ووضعه الصحي مطمئن.





وقال مدير مستشفى القناطر إنه أصيب بالفيروس المستجد خلال عمله بالمستشفى واستقبال حالات اشتباه الإصابة بكورونا فضلا عن استقبال الحالات الإيجابية والتي يجري حجزها في وحدة العناية المركزة بالإضافة إلى مهام العمل الإداري كمدير للمستشفي.





وأوضح أنه ظهرت عليه الأعراض منذ بضعة أيام وأجري الأشعات والتحاليل اللازمة التي أكدت إيجابية الإصابة بالفيروس ثم أجرى مسحة ظهرت إيجابيتها ولكن الحالة مستقرة مما دعاه إلى أن يقرر الخضوع للعزل المنزلي فقط بناء على رغبته حيث أن حالته لا تحتاج عناية مركزة.