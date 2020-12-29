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محافظات

بني سويف تبحث إقامة مجمع غذائي ومحطة تجفيف للحاصلات الزراعية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:01 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف دراسة الجدوى  التي تقدمت بها  مجموعة مستثمرين لمشروع استثماري لإقامة منطقة لوجستية  تضم مجمعا غذائيا ، ومحطة فرز وتعبئة وتبريد وتجفيف  للحاصلات الزراعية .


حيث أكد محافظ بني سويف على أن  المحافظة تشجع الاستثمار الجاد ، وتقدم كل التسهيلات المطلوبة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، وذلك ضمن الإستراتيجية العامة للمحافظة لـ 10 سنوات قادمة والتي من أهم محاورها  النهوض بقطاع الاستثمار في مختلف المجالات ، لاسيما وأن بني سويف تمتلك مقومات وميزات نسبية وتنافسية في  القطاع تؤهلها لتكون مركزا استثماريا هاما ، مؤكدا على توجيهات القيادة السياسية بالدفع بالاستثمار لتوفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد القومي والتي تترجمها الحكومة في خطوات عملية واضحة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة تفصيلية لبنود دراسة جدوى المشروع التي تقدمت بها الشركة ، حيث رحب المحافظ بالدراسة ، موجها المختصين من المحافظة  بدراسة المشروع من كافة النواحي لإمكانية وجدوى المشروع اقتصاديا،ليتم بعد ذلك التنسيق مع الجهات المعنية وتحديد الموقع والمساحة المناسبة،مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن المقترحات التي وضعتها المحافظة بالخريطة الاستثمارية والفرص المتاحة والواعدة التي تضمنتها إستراتجية التنمية الاقتصادية. 

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أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  بالدور التنموي والخدمي الذي تقوم بها مؤسسة مصر الخير، مما يسهم في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ضمن خطة تنموية تتشارك في تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية، منوها أن المجتمع المدني بالمحافظة هو ركيزة أساسية في دعم المحافظة في مختلف المجالات والقطاعات. 

جاء ذلك خلال استعراض التقرير السنوى لمساهمات المؤسسة خلال عام 2020،والذي عرضته حنان الدرباشي مدير مكتب  المؤسسة ببني سويف،حيث بلغ إجمالي أعمال وجهود ومساهمات المؤسسة  37 مليون جنيها  والتي استفادت منها محافظة بني سويف على مدار عام 2020، وشملت العديد من القطاعات الحيوية من الصحة والتعليم  والمرافق والمشروعات الصغيرة وتحسين بيئة السكن ، فضلا عن الجوانب التكافلية والخيرية.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن المؤسسة قد أنفقت 31 مليون و183 ألف جنيه حيث بلغ إجمالى ما أنفقته في مجال التكافل الاجتماعي ،والذي استحوذ على الجزء الأكبر من مساهمات المؤسسة ، حيث تم تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات التي تستهدف تخفيف العبء وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية ، والتي شملت (حملة الشتا ،حملة رمضان، إغاثة العمالة المتضررة ،حملة صك الأضحية ،دعم مؤسسة الأيتام ،كفالة دار الطالبات الجامعيات ،مشروع سترة ،مستلزمات المنزل وتجهيز العرائس ،صرف إعانات شهرية).

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