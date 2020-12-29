فحص 677 ألفا و699 مواطنا ضمن مبادرة الكشف المبكر للأمراض المزمنة في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، انتظام سير العمل في مبادرة الكشف المبكر لعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر الكلوي، والتي تنفذها وزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، وأيضا المرحلة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما من المسجلين لدى قاعدة بيانات مائة مليون صحة. الاعتلال





وأشار المحافظ إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات لعدد 677 ألف و699 مواطنا ممن استفادوا من الخدمات التي تقدمها المبادرة وذلك منذ انطلاقها في 18 سبتمبر الماضي وحتى أمس الإثنين"بنسبة 114.6% من إجمالي المستهدف المقدر بــ 591 ألف و290 مواطنا"،مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل : التوعية والتثقيف الصحي،الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.





جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي الذي عرضه وكيل وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، لمتابعة سير العمل في المبادرة التي تستهدف الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال من فرق مؤهلة ومدربة من القطاع الطبي، بالإضافة إلى فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب والبنوك والجهات الحكومية والمساجد والكنائس والنوادي ،بجانب القوافل العلاجية.





تم الكشف على 87 ألف و881مواطنا بمركز ومدينة الواسطى، و85ألف و546 بمركز ومدينة ناصر ، و121 ألف و539 بمركز ومدينة بني سويف،و83 ألف و964 بمركز ومدينة إهناسيا ، و118 ألف و130 بمركز ومدينة ببا،و96 ألف بمركز ومدينة الفشن و62 ألف و124بمركز ومدينة سمسطا ، بإجمالي 677 ألف و699 مواطنا.





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من جانب اخر ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف دراسة الجدوى التي تقدمت بها مجموعة مستثمرين لمشروع استثماري لإقامة منطقة لوجستية تضم مجمعا غذائيا ، ومحطة فرز وتعبئة وتبريد وتجفيف للحاصلات الزراعية ، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ ، والأستاذة لمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، وعدد من ممثلي الشركة المتقدمة بالمشروع.

أكد محافظ بني سويف على أن المحافظة تشجع الاستثمار الجاد ، وتقدم كل التسهيلات المطلوبة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، وذلك ضمن الإستراتيجية العامة للمحافظة لـ 10 سنوات قادمة والتي من أهم محاورها النهوض بقطاع الاستثمار في مختلف المجالات ، لاسيما وأن بني سويف تمتلك مقومات وميزات نسبية وتنافسية في القطاع تؤهلها لتكون مركزا استثماريا هاما، مؤكدا على توجيهات القيادة السياسية بالدفع بالاستثمار لتوفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد القومي والتي تترجمها الحكومة في خطوات عملية واضحة.



