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محافظات

السماح باستكمال أعمال البناء للتراخيص القديمة في الفيوم

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:09 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الهندسية والتخطيط بمجالس المدن، لمناقشة ملامح الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة للمدن، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظ المساعد، والمهندسة نجلاء محمد حسوبة وكيل وزارة الإسكان، والدكتورة منى سليمان رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة، والدكتورة شيماء أحمد، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة. 

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الهدف من الاجتماع إلقاء الضوء على أبرز الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة للمدن، حيث استعرض محافظ الفيوم خلال الاجتماع مواد القانون الجديد وآليات تنفيذ هذه الضوابط التي سيتم تطبيقها مطلع العام الجديد، مشيرًا أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن.  

وكشف محافظ الفيوم، أنه سيتم السماح باستكمال أعمال البناء للتراخيص القديمة التي شرعت في أعمال البناء، بشرط سلامة الرخصة وعدم وجود أي ملاحظات بشأنها، فيما سيتم تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة على الرخص التي لم تشرع في أعمال البناء، مع الالتزام بنسب البناء وقيود الارتفاع الجديدة الواردة بالقانون، وخطوط التنظيم التي تحددها الجهة المختصة، وكذلك الالتزام بكود الجراجات وأماكن انتظار السيارات، وإزالة أي عقار به خلل هندسي لا يمكن إصلاحه. 

وأعلن "الأنصاري" أن المحافظة سوف تصدر بعض الإجراءات بشأن تطبيق الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة جميع تراخيص البناء الصادرة بمدينة الفيوم، ووجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بسرعة حصر ومراجعة تراخيص البناء الصادرة منذ عام 2014 حتى الآن، وكذلك حصر عمارات الإسكان الاقتصادي والاجتماعي وإخلاء أي عقار به خلل هندسي يهدد سلامة المواطنين. 

وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى توجيهات المحافظ خلال الاجتماع لرؤساء مجالس المدن، بتحديد منطقة أو اثنتين بالقرب من المحاور المرورية الرئيسية، لتخزين السيارات الأجرة والملاكي، تمهيدًا لتنفيذ المشروع القومي لاستبدال السيارات التى مر عليها أكثر من 20 عامًا.

كما أعلن المحافظ عن إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات وغلق دور المناسبات في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، مشددًا على تكثيف الحملات المرورية على المحال التجارية والمطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالكمامات، وتفعيل الغرامات التي قررتها الدولة بهذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة. 

وأشار المحافظ الى تشكيل لجنة من المحافظة وكلية الهندسة والإدارات الهندسية، للتأكد من تطبيق معايير رد الشيئ لأصله، وعدم تحصيل أي مبالغ مالية، مع إلزام الجهات المنفذه بمدة زمنية، وآليات محددة لتنفيذ أعمال رد الشيئ لأصله وفقًا للمعايير والاشتراطات، حفاظًا على المال العام.

السماح باستكمال أعمال البناء للتراخيص القديمة في الفيوم
السماح باستكمال أعمال البناء للتراخيص القديمة في الفيوم
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