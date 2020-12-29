خالد ميري: مصر لها سياسات متزنة مع كل دول العالم برعاية الرئيس السيسي.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي خالد ميري أنه في ظل جائحة كورونا والتي اجتاحت العالم هذا العام كان هناك 8 زيارات هامة للرئيس السيسي، مؤكدا أن مصر لها سياسات متزنة مع كل دول العالم.





وأضاف ميري خلال لقاء له بفضائية اكسترا نيوز أن الزيارات لم تتوقف وكلها كانت قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لمصر مع تلك الدول.





وتابع الكاتب الصحفي خالد ميري أن الرئيس كان حاضرا بكل الاجتماعات الأفريقية والدولية، مشيرا إلى أنه كان هناك 13 قمة افتراضية بدءا من مارس الماضي حتى الآن.





وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في قمم أفريقية هامة منها على سد النهضة وأيضا شارك في قمم عن لبنان وليبيا مؤكدا أن مصر كانت حاضرة بقوة في مناقشة أهم الملفات حول العالم.



