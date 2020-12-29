إيمان زين العابدين تكتب: ساعدوهم ولو بكلمة

عادت الفتاة إلى منزلها وعلامات الحزن تبدو على وجهها، فسأَلَتْها أمُّها عن سبب حزنها، فأجابت بأن صديقتها في المدرسة لديها مشكلةٌ كبيرة، وأسرتها تتحمل ديونًا كثيرة، ولا تعرف هي كيف تساعد زميلتها!! إذ إنها لا تملك المال حتى تساعدها، ثم سألت الفتاةُ أمَّها: كيف أساعد صديقتي وأنا لا أملك المال؟.





فأجابتها أمها قائلة : إن لم نستطع مساعدة غيرنا بالمال وجب أن نساعده- على الأقل- بأطيب الكلام؛ فلقد كان سيدنا محمد -ﷺ- يُواسي أصحابه بالمال والكلام، ولذا قال سيدنا عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه : إنا والله قد صحبنا رسول الله -ﷺ- في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا، ويتبع جنائزنا، ويغزو معنا، ويواسينا بالقليل والكثير.





وهكذا علمنا رسول الله-ﷺ- أن المرء إذا لم يستطع أن يساعد أخاه بالمال فليساعِدْه ببسط الوجه وطيب الكلام، قال-ﷺ-: "إنَّكُم لا تَسعونَ النَّاسَ بأموالِكم، ولكن يسَعُهُم مِنكُم بَسطُ الوجهِ وحُسنُ الخلُقِ" رواه البيهقي.





إن إدخال السرور على المؤمن من أعظم القربات، وإن مواساة غيرنا من أفضل الأعمال، وذلك حتى يعلم المُبْتَلى أن هناك من يشعر به، ويتألم لألمه، ويحزن لحزنه؛ فيطمئن قلبه.





وقد ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال : قال رسول الله-ﷺ-: " إن من أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب المؤمن وأن يفرِّج عنه غمًا أو يقضي عنه دينًا أو يطعمه من جوع".. رواه البيهقي.



