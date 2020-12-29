برلماني: التعددية الحزبية ستكون في صالح الوطن والمواطنين.. فيديو

قال النائب سعودي عبد الرحمن عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن دائرة مغاغه المنيا ، انه ملتزم بالاجندة التشريعيه التي سيتقدم بها الحزب ، لافتا ان الحزب بصدد الانتهاء منها وسيلتزم بها الاعضاء
واكد سعودي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد علي هامش استخراج كارنيه العضوية لمجلس النواب اليوم ، انه سينضم للجنه الادارة المحليه لافتا انه سيعمل على جميع القضايا التي تشغل المواطن المصري، وتكون لصالح الدوله
واضاف عضو البرلمان عن محافظة المنيا ، أنالتعددية الحزبيه تحت قبة برلمان ٢٠٢١ ستكون اضافه للحياه السياسيه في مصر
أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم اليوم، الثلاثاء 29 ديسمبر، استقبال نواب (12) محافظة هي: "الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا ، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء"، بإجمالي 86 نائبا
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب استقبلت أمس، الاثنين، نواب 10 محافظات هي "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ" بإجمالي 108 نواب
ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد، وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لإجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب النواب.
وكان مجلس النواب شهد أمس الأول، الأحد، حفل استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردى لاستخراج كارنيهات العضوية، والتى تستمر لمدة 3 أيام من 5 محافظات هي "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح "، بإجمالي 90 نائبا.