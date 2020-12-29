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برلمان

برلماني: التعددية الحزبية ستكون في صالح الوطن والمواطنين.. فيديو

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:01 م
النائب سعودي عبد
النائب سعودي عبد الرحمن
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ماجدة بدوي
قال النائب سعودي عبد الرحمن عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن دائرة مغاغه المنيا ، انه ملتزم بالاجندة التشريعيه التي سيتقدم بها الحزب ، لافتا ان الحزب بصدد الانتهاء منها وسيلتزم بها الاعضاء 

واكد سعودي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد علي هامش استخراج كارنيه العضوية لمجلس النواب اليوم ، انه سينضم للجنه الادارة المحليه لافتا انه سيعمل على جميع القضايا التي تشغل المواطن المصري،  وتكون لصالح الدوله

واضاف عضو البرلمان عن محافظة المنيا ، أنالتعددية الحزبيه تحت قبة برلمان ٢٠٢١ ستكون اضافه للحياه السياسيه في مصر 

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم اليوم، الثلاثاء 29 ديسمبر، استقبال نواب (12) محافظة هي: "الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا ، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء"، بإجمالي 86 نائبا

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب استقبلت أمس، الاثنين، نواب 10 محافظات هي "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ" بإجمالي 108 نواب

ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد، وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لإجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب النواب.

وكان مجلس النواب شهد أمس  الأول، الأحد، حفل استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردى  لاستخراج كارنيهات العضوية، والتى تستمر لمدة  3 أيام  من 5 محافظات هي "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح "، بإجمالي 90 نائبا.
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