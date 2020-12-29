علماء: كورونا يسبب اضطرابا وهلاوس ذهنية حادة لمرضاه .. تفاصيل

تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن فيروس كورونا يتسبب في نوبات ذهانية شديدة لدى بعض المرضى المصابين به.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، حدد العلماء العديد من حالات النوبات للذهان الناجم عن فيروس كورونا ، كان منها حالة مروعة لأم لأربعة أطفال تعيش في مدينة نيويورك قالت إنها استمرت في رؤية أطفالها يتعرضون للقتل الشنيع "مثل مشهد من Kill Bill ''.





وعانت امرأة بريطانية أخرى لم تذكر اسمها من هلوسة القرود ، ورأت موظفي المستشفى شياطين وأصبحت مقتنعة بأن أحد أفراد الأسرة قد تم استبداله بمحتال.





يقول الخبراء إن مرضى كوفيد الذين لم يسبق لهم التعرض لمشاكل عقلية من قبل وليس لديهم تاريخ نفسي سابق يصابون بأعراض حادة بعد أسابيع من الإصابة بالفيروس.





ويعتقدون أن تأثيرات الفيروس المرتبطة بالدماغ قد تكون مرتبطة باستجابة الجهاز المناعي للجسم وربما بمشاكل الأوعية الدموية.