المشدد 15 عامًا لمحام زور أوراق قضية فى قنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة محامى بالسجن المشدد ١٥ عامًا لقيامه بالتزوير فى أوراق رسمية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى وأحمد عبد الحى قوره، بأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك و محمد حسنى.





ترجع وقائع القضية لشهر أبريل ٢٠١٢ عندما حررت هدى متولى محاميه، محضر ضد أيمن. م.م، محامى، تتهمه بالتزوير فى محررات رسميه و اعتماد صور مزيفة لصورة حكم أصلية فى قضية بيع شقة.





وكشفت تحقيقات إدارة البحث الجنائي بقنا، عن قيام المتهم بارتكاب تزوير فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠١١ وذلك بطريق الاصطناع واعتماد صور مغايره لصورة الحكم الأصلية.



وتبين من تحريات المباحث، أن المجنى عليها هدى متولى محاميه وكلت المتهم أيمن.م.م، لإقامة دعوى صحة ونفاذ لعقد بيع لشراء شقة سكنية وحصل منها على مبلغ ٢٠٠٠ جنيه أتعاب محاماة، وسلمها صورة من الحكم بأختام منسوب صدورها للمحكمة.





و بعد فتره أقامت المجنى عليها دعوى بمعرفة محامى آخر لتسليم الشقة والحصول على حق انتفاع و تبين لها أن رقم القضية لا يخص قضيتها وبأسماء آخرين والأختام مزورة، فتم إحالة القضية لجنايات قنا التى قضت بالحكم المذكور.





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