مصطفى بسيط يوجه رسالة لـ شقيق مصطفى خاطر

هنأ الفنان مصطفى بسيط، صديقه احمد خاطر شقيقة الفنان مصطفى خاطر بعيد ميلادة.





ونشر مصطفى بسيط صورة له مع مصطفى خاطر و شقيقه احمد وعلق عليها قائلا " كل سنه وانت طيب يا راجل يا طيب يا اعسل خلق الله و يارب سنه سعيده عليك و على اسرتك يااااارب".





وشارك مصطفى خاطر مؤخرا في بطولة فيلم " الصندوق الأسود" بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.







