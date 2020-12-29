برلماني: تشديد الإجراءات قبيل رأس السنة والعام الجديد تطمئن المصريين

أشاد النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، بالعديد من الإجراءات الأمنية وحالة الانضباط الأمني في الشارع المصري، والتي شددت عليها وزارة الداخلية، خلال الساعات الأخيرة وعقب لقاء وزير الداخلية، محمود توفيق مع العديد من القيادات الأمنية ومساعدي الوزير للاطلاع على الحالة الأمنية في البلاد قبيل رأس السنة وبدء العام الجديد.





وأبدى عضو مجلس الشيوخ، سعادته وسعادة الملايين من المصريين، واطمئنانهم بحالة الاستقرار الأمني في البلاد، جراء الجهود الضخمة التي يقوم بها رجال الداخلية تحت قيادة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق. وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، مشيدا باستراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية، من قبل وزارة الداخلية، واستعراض محاور الخطط الأمنية لتأمين الفعاليات التى تتزامن مع بدء العام الميلادى الجديد.





وثمن عثمان انتشار القوات الأمنية في مختلف ربوع البلاد، ورفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، واتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة، ومضاعفة الجهود المبذولة، وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية خلال رأس السنة.