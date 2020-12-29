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أخبار العالم

روسيا تعلن تحقيقا جديدا في قضية أشهر معارض لـ بوتين

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أطلقت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، تحقيقا جنائيا ضد المعارض "أليكسي نافالني" وتتهمه فيه بالتزوير.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال محققو الدولة الروس، إنهم فتحوا قضية جنائية جديدة ضد معارض الكرملين أليكسي نافالني، متهمين إياه بإنفاق الأموال التي تم جمعها من الجمهور لمنظمات يتورط معها في احتياجاته الشخصية.

ونُقل نافالني، أحد أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جوًا إلى ألمانيا لتلقي العلاج في أغسطس، بعد انهياره على متن طائرة فيما تقول ألمانيا ودول غربية أخرى إنها محاولة لقتله بغاز الأعصاب في نوفيتشوك.

وقالت روسيا إنها لم تر أي دليل على أنه أصيب بالتسمم ونفت أي دور لها في الحادث.

وكانت وزارة الخارجية الروسية استدعت، الثلاثاء الماضي، سفيري فرنسا والسويد، ونائب السفير الألماني؛ بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو تتعلق بقضية المدون أليكسي نافالني.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن الاتحاد الأوروبي قرر، في أكتوبر الماضي، فرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات في روسيا؛ اعتبرها أنها تتحمل المسؤولية عن "التسميم المزعوم" لنافالني.

وأضافت القناة أنه في سبتمبر الماضي، "زعمت" الحكومة الألمانية أن خبراء بوزارة الدفاع لديها توصلوا إلى استنتاج يقول إن نافالني، الذي خضع للعلاج في برلين بعد أن دخل في غيبوبة جراء تدهور حاد لحالته الصحية على متن طائرة في روسيا أواخر أغسطس الماضي، تم تسميمه بمادة أعصاب من مجموعة "نوفيتشوك"، لكن لم يتم حتى الآن عرض أي معطيات تؤكد هذه الفرضية.

وفي المقابل، دعت السلطات الروسية إلى ضرورة عدم الاستعجال في الاستنتاجات الخاصة بصحة نافالني، مشككة في فرضية تسميمه، مؤكدة استعداداها للتعاون لكشف ملابسات الحادث، فيما طلبت من ألمانيا تقديم المعلومات المتوفرة لديها حول القضية.

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