"ايتيدا" حصول شركة "كريديت جو" على المركز الثاني في مسابقة "كأس أفريقيا للألعاب والتطبيقات الرقمية"

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فوز شركة "كريديت جو - CreditGo" لخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمركز الثاني في مسابقة "كأس أفريقيا للألعاب والتطبيقات الرقمية" وهي المسابقة الأولى من نوعها في أفريقيا.





والتي توفر لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مراحلها المبكرة الفرصة لاستعراض أفكارهم الابتكارية وتقديم مشروعاتهم التجارية في هذا المجال، وحصولها على جائزة مالية بقيمة 8000 دولار مقدمة من المسابقة.





وتقدم شركة كريديت جو الناشئة تطبيق مبتكر مجاني لأجهزة الهاتف المحمول بنظام الأندرويد وبديل لأجهزة نقاط البيع POS، ويتميز بالسهولة والسرعة عن أجهزة خدمات الدفع الإلكترونية التقليدية.





وقد جاء ذلك في إطار فعاليات مبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، وهي مبادرة رئاسية تهدف إلى تنمية قدرات 10 آلاف شاب مصري وإفريقي وتأهيلهم لتطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، فضلًا عن تحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة في هذا المجال وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من الشركات العالمية والوزارات والمؤسسات في مختلف الدول الأفريقية.





وفي هذا السياق، علقت شيرين عويس نائب الرئيس التنفيذي لشركة كريديت جو معربة عن سعادتها: "شرف عظيم لنا أن نحصل على المركز الثاني من بين هذه الشركات المميزة في مختلف دول إفريقيا، وإقناع الخبراء في لجنة التحكيم برؤية كريديت جو".





وأكدت عويس: "نسعى في كريديت جو إلى إلى إحداث تأثير بارز وملحوظ في المجتمع وبناء أساسًا قويًا للشمول المالي في جميع أنحاء مصر، فقد حققنا تغيرًا قدره 3 مليون نتاج 75000 معاملة قام بها 2500 شخص من مستخدمي كريديت جو، وهذا خير دليل على العمل الجاد الذي يقوم به فريقنا، وعلى تفانيه والتزامه بتحقيق أهدافنا".





وأضافت: "حاليًا تستعد كريديت جو للخطوة التالية ونتطلع أن نصل إلى قطاع عريض ومتنوع من المصريين، لنتمكن من تقديم خدماتنا لهم وتوعيتهم بأهمية التحول الرقمي".





وقد تقدم للمسابقة أكثر من 180 متسابقًا من مختلف دول إفريقيا بما في ذلك مصر، تم تصفيتهم إلى 50 متسابقًا، ومن ثمّ إلى 24 متسابقًا وبعد ذلك تم تصفيتهم إلى 7 فائزين؛ أربعة منهم في مسابقة التطبيقات وثلاثة في مسابقة الألعاب، وقد فاز من مصر أربعة متسابقين.



