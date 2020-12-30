بوادر إيجابية لنتائج نظام التعليم الجديد.. طالبان بالثانوية العامة يؤلفان كتابا فى اللغة العربية

قام أحمد خالد الداخني ومحمد علي الروبي الطالبان بالثانوية العامة في محافظة بني سويف في بادرة هي الأولي من نوعها بتأليف كتاب عن اللغة العربية تحت عنوان "الإيجاز في بحور اللغة" .وأشرف عليه وشارك معهما خالد أبو الخير طه مدرس اللغة العربية بتعليم بني سويف.





"صدي البلد" التقى منفذي العمل وفي البداية قال الطالب أحمد خالد الداخني إن هذا العمل يُعد بشكل أساسي ناتجا من نظام التعليم الجديد من خلال الفهم التدقيق والملاحظة. حيث شجع على البحث خارج الإطار المنهجي مع التعمق فيه والأول من نوعه بالنظام التعليمي حيث صادر بصفة أساسية من طلاب الثانوية العامة.





ويضيف الداخني: يتناول الكتاب العديد من أساسيات اللغة في صورة نقد سريع , ومحايد , ووافي لعدد من الأعمال أدبية ما يشمل قصائد , قصص قصيرة وسيرة ذاتية , بالإضافة إلى العديد من القطوف النحوية الهامة والبلاغية المرتبطين بالأعمال الأدبية المتناولة.





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وقال الطالب محمد علي الروبي الهدف من الكتاب هو جعل القارئ يستنتج كيفية نقد نص أدبي بالإضافة لتعلم عدد من قواعد النحو الهامة المؤثرة , حيث الإطلاع على العديد من القصائد التي كان لها دورًا هامًا في تشكيل الحياة الادبية المعاصرة.





ويضيف الروبي من أهداف الكتاب تشجيع القارئ على التعلم الذاتي Self-learning من خلال التدرج في عمق النقد للأعمال الأدبية (وهذا من أهداف النظام التعليمي الجديد , رؤية مصر 2030 حيث محوري الثقافة والتعليم معًا.





وقال خالد أبو الخير طه معلم لغة عربية مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف والمشرف والمراجع علي الكتاب ، إن الكتاب ناتج مجهود شخصي بحت للطالبين خاصة و أنهما لا يتبعان أي جهة حكومية أو خاصة وقاما بمجهود ذهني وبحثي فائق يستحقان عليه كل التقدير والإحترام .





وأشار طه إلي أن هذه التجربة من شأنها إعداد جيل من الطلاب عاشق للكتابة ، وقادر على التأليف القصصي ، والتعبير الكتابي ، جيل كاتب موهوب مبدع ، قادر على بث أفكاره بثقة وثبات وحماس وافتنان .