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اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 30-12-2020

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:04 ص
اسعار الدولار والعملات
اسعار الدولار والعملات الأجنبية
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مايكل عياد
ينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى المصري عبر موقعه الإلكتروني .

سعر الدولار في البنك الأهلي
سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال بمستهل تعاملات الأربعاء 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع، بأرتفاع قرشا عن سعر مستهل تعملات أمي الثلاثاء

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اسعار العملات الاجنبية في البنك الأهلي
سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم 19.11 جنيه للشراء و19.31 جنيه للبيع، بارتفاع وصل 5 قروش للشراء وقرشا للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.06 جنيه للشراء و 21.31 جنيه للبيع، بتراجع بلغ 7 قروش للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.59جنيه للشراء و 17.80 جنيه للبيع، وسجلت الكورونا السويدية مقابل الجنيه المصري 1.89 جنيه للشراء و1.91 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية في البنك الأهلي
سجل ين يابانى نحو 15.08 جنيه للشراء و 15.21 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للبيع والشراء، وبلغ اليوان الصينى عند 2.39 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع.
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