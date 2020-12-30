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اقتصاد

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30-12-2020

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:03 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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مايكل عياد
ينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 30 من ديسمبر 2020، حيث جاء متوسط سعر الذهب اليوم، الأربعاء، في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث لموقع ايجيبت جولد برايس توداي على النحو الآتى:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24  حوالى 936 جنيها.

وسجل عيار 21  الأكثر شيوعا بالسوق المصرى 819  جنيها للجرام. 

فيما سجل عيار 18  سعرا حوالى 702 جنيه للجرام. 

ووصل سعر عيار 14 إلى 546 جنيها للجرام. 

وسجلت الاونصة "الأوقيه"  إلى قيمة 29,110 جنيهات. 

كما سجل سعر الجنيه الذهب 6,552 جنيها. 

وسجل سعر كيلو الذهب 936,000 جنيه. 

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم الأربعاء
وعن أسعار الذهب اليوم، في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، مدعومة بانخفاض الدولار مع توجه أنظار المستثمرين إلى نتائج تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على زيادة حزمة المساعدات المالية المرتبطة بجائحة كورونا.

وذكر تقرير عبر وكالة أنباء رويترز أن سعر الذهب ارتفع أمس في المعاملات الفورية 4ر0 بالمئة إلى 66ر1877 دولارا للأوقية.

وتراجع الدولار 1ر0 بالمئة في تعاملات مقابل عملات منافسة في حين صعدت الأسهم الآسيوية وبالنسبة للفضة انخفضت 3ر0 بالمئة إلى 07ر26 دولارا للأوقية وصعد البلاتين 0ر5 بالمئة إلى 60ر1036 دولار.

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