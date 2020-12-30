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حوادث

الدستورية تعقد جلستها الشهرية بتشكيلها الجديد.. السبت

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:03 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
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محمد زهير
تعقد المحكمة الدستورية العليا، جلستها الشهرية السبت المقبل بتشكيلها الجديد لأول مرة عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين ثلاثة نواب جدد لرئيس المحكمة.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا 27 دعوى متداولة تطالب بعدم دستورية بعض القوانين ومن بينها إصدار حكمها فى 16 دعوى، ومن بينها قانون المحاماة وقانون خطوط الانابيب، وقانون الأسلحة والذخيرة، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون العمل وقانون رأس المال.

وأصبح التشكيل النهائي لقضاة المحكمة الدستورية متمثلا فى المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية المستشارين محمد خيري طه، وسعيد مرعي، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، ومحمد عماد النجار، وعبدالعزيز سالمان، وطارق شبل، وطارق أبوالعطا، وعلاء السيد، وخالد دسوقى، وفاطمة الرزاز.
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