الدستورية تعقد جلستها الشهرية بتشكيلها الجديد.. السبت

تعقد المحكمة الدستورية العليا، جلستها الشهرية السبت المقبل بتشكيلها الجديد لأول مرة عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين ثلاثة نواب جدد لرئيس المحكمة.





وتنظر المحكمة الدستورية العليا 27 دعوى متداولة تطالب بعدم دستورية بعض القوانين ومن بينها إصدار حكمها فى 16 دعوى، ومن بينها قانون المحاماة وقانون خطوط الانابيب، وقانون الأسلحة والذخيرة، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون العمل وقانون رأس المال.



