ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

قطع المياه عن مدينة قليوب 5 ساعات اليوم .. تعرف على المواعيد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
قطع المياه
قطع المياه
Advertisements
قسم الاقتصاد
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مركز ومدينة قليوب وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء  وحتى الساعة الثانية ظهرا من ذات اليوم.

اقرأ أيضا:

وأوضحت الشركة أن الانقطاع نظرا لقيام الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ببعض الأعمال بتوسعات محطة مياه كوم اشفين المرشحة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ولحين عودة المياه مرة اخرى.

من ناحية اخرى أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم إغلاق 110 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي أصدرها وزير التنمية المحلية في الأول من ديسمبر في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم غلق عدد من المطاعم والمقاهى والورش والمحلات مخالفة لمواعيد الغلق بنطاق محافظة القليوبية.

كما تم غلق وتشميع (40) مركزا للدروس الخصوصية تطبيقا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة وسلامة الجميع.

وأهاب محافظ القليوبية بأصحاب المحلات والمقاهي والورش بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق الجديدة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصًا على صحة المواطنين في ظل عودة انتشار الوباء.

كما قامت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بتنظيم حملة نظافة وتطهير وتعقيم داخل مبنى الوحدة المحلية بقرية البقاشين وعدد من المنشآت الأخرى حرصا من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على صحة المواطنين.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن الحملة قامت بمتابعة تطهير المدارس والمصالح الحكومية بالوحدة المحلية بقرية المنشاة الكبري للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا التى ينفذها المجلس المدينة وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية.

وأضاف أن حملات النظافة العامة والتطهير والتعقيم مستمرة داخل منشآت الوحدات المحلية وديوان عام مجلس المدينة وكافة الجهات الحكومية والطرق والميادين والشوارع حفاظا على صحة وأرواح أهالينا المواطنين من عدوى ومخاطر فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قطع المياه عن مدينة قليوب 10 ساعات لربط أعمال محطة كوم أشفين

محافظ القليوبية في جولة ببنها: تحرير 10 محاضر إشغالات ومصادرة 5 عربات كارو

محافظ الغربية : غلق 745 منشأة مخالفة للمواعيد الجديدة

محافظ الغربية: إغلاق 1034 منشأة لمخالفة مواعيد التشغيل الجديدة و102 مركز للدروس الخصوصية

توفير وحدة سكنية للأسرة المتضررة من إزالة عقار بطنطا ..صور

لمواجهة كورونا .. تطهير وتعقيم المدارس والمنشآت الحكومية بكفر شكر.. صور

ترشيحاتنا

مبروك عطية: قيام الليل للمرأة يكون في حضن زوجها.. فيديو

رسالة قوية من الأوقاف بعد غلق مسجد النور .. و5 تعليمات يجب تنفيذها

وجبة مش مصرية.. حكاية غزو أكلة الكشري مصر

بعد التنمر على طفلتها.. إيمي سمير غانم تتضامن مع يسرا اللوزي

حقيقة إصابة نيللي كريم بـ فيروس كورونا

بصورة مع فنانة إسرائيلية.. حفيد عمر الشريف يواصل إثارة الجدل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات برج الحمل 2021 .. استقرار الوضع المادي وحياة عاطفية سعيدة

بمكياج صاخب.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

تناول 7 حبات يوميا من اللب السوري.. وشاهد النتيجة