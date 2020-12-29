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الأوقاف: إغلاق مسجد النور بالعباسية بسبب إهمال وتقصير الإمام

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:29 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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البهي عمرو
كشف الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، عن أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لم يتواجد في مسجد النور بالعباسية من باب الصدفة ولكن كان هناك اجتماع في قاعة التدريب الملاصقة للمسجد وخلال أذان الظهر توجه للصلاة بالمسجد فوجد عدم التزام من قبل المصلين بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح الدكتور نوح العيسوى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن تنفيذ الإجراءات الاحترازية في المساجد مسؤولية الإمام، مضيفا: "من هنا اتخذ قرارات بغلق المسجد لمدة اسبوعين".

وتابع: "غلق مسجد النور رسالة للجميع على مستوى الجمهورية وهي ضرورة الالتزام بقرارات الجهات الصحية للحفاظ على الناس من كورونا"، لافتا إلى أن كل مسجد يوجد به كمامات احتياطية لمن لا تتوافر معه كمامات وما حدث فى مسجد النور هو إهمال وتقصير من امام المسجد.

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