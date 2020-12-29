هاني شاكر: ‏ربنا عوضنا بأغاني حلوة تعوض غياب الفن والحفلات إثر جائحة كورونا

قال الفنان هاني شاكر، إنه قام في عام 2020 بإهداء أغنية للاطباء بعنوان " الجيش الابيض " مؤكدًا أنه يعتبر أن الاطباء هم الأبطال الحقيقيون في هذا العام كونهم هم خط الدفاع الاول في المواجهة مشيرًا إلى أن عام 2020 دفعنا لرفع القبعة لقطاع الاطباء الشجاع والجريء.

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و حول أكثر الاغاني التي أعجبته خلال 2020 لنجوم فنيين كشف في خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" في حلقة خاصة بمناسبة عام 2021 أن هناك أغاني كثيرة حازت على إعجابه خلال العام لكن الاهم بالنسبة له هم أغنيتين للهضبة الفنان عمرو دياب وهما : "يوم تلات .





وقال : " اغاني كتيرة عجبتني السنة دي لكن فيه أغنيتين للفنان عمرو دياب عجوبني أوي هما " يوم تلات " لانهم حلوين في صوت عمرو جدًا ومبهجين جدًا ويوم تلات فكرتها جديدة أوي بتحكي قصة وحدوته وهي لايقة على عمرو دياب خاصة أنه فنان ذكي ويتقن الاختيار والدليل أنو أثره مستمر ودائم على الساحة الفنية لان نجاحه ليس صدفه أو إجتهاد بل شغل وعمل دؤوب ".





وأضاف شاكر، أنه قدم أغاني من النوعية التي تحتوي على فكرة " الحدوته" على غرار يوم تلات زي " سألتك إنتي مين ؟ " وفي كتير .





‏وحول أغنية " لقيت الطبطبة " للفنان حسين الجسمي قال : " أغنية تحفة وجميله ولايقة على صوته جدًا لانه بيؤديها بخفة دم ".





وأتم قائلا: " في 2020 ربنا عوضنا بأغاني حلوة تعوض غياب الفن والحفلات على إثر جائحة كورونا ". ‏

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