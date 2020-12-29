هاني شاكر: ‏ربنا عوضنا بأغاني حلوة تعوض غياب الفن والحفلات إثر جائحة كورونا

قال الفنان هاني شاكر، إنه قام في عام 2020 بإهداء أغنية للاطباء بعنوان " الجيش الابيض " مؤكدًا أنه يعتبر أن الاطباء هم الأبطال الحقيقيون في هذا العام كونهم هم خط الدفاع الاول في المواجهة مشيرًا إلى أن عام 2020 دفعنا لرفع القبعة لقطاع الاطباء الشجاع والجريء.
و حول أكثر الاغاني التي أعجبته خلال 2020 لنجوم فنيين كشف في خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" في حلقة خاصة بمناسبة عام 2021 أن هناك أغاني كثيرة حازت على إعجابه خلال العام لكن الاهم بالنسبة له هم أغنيتين للهضبة الفنان عمرو دياب وهما : "يوم تلات .
وقال : " اغاني كتيرة عجبتني السنة دي لكن فيه أغنيتين للفنان عمرو دياب عجوبني أوي هما " يوم تلات " لانهم حلوين في صوت عمرو جدًا ومبهجين جدًا ويوم تلات فكرتها جديدة أوي بتحكي قصة وحدوته وهي لايقة على عمرو دياب خاصة أنه فنان ذكي ويتقن الاختيار والدليل أنو أثره مستمر ودائم على الساحة الفنية لان نجاحه ليس صدفه أو إجتهاد بل شغل وعمل دؤوب ".
وأضاف شاكر، أنه قدم أغاني من النوعية التي تحتوي على فكرة " الحدوته" على غرار يوم تلات زي " سألتك إنتي مين ؟ " وفي كتير .
وحول أغنية " لقيت الطبطبة " للفنان حسين الجسمي قال : " أغنية تحفة وجميله ولايقة على صوته جدًا لانه بيؤديها بخفة دم ".
وأتم قائلا: " في 2020 ربنا عوضنا بأغاني حلوة تعوض غياب الفن والحفلات على إثر جائحة كورونا ".
وحول مسيرة الفن في العالم والفن العربي في عام 2020 والصراع بين الفن ذو قيمة وغير الهادف قال : " 2020 لم تكن فنيًا من السنوات المبهجة وبها عطاء فني وأغاني كثيرة وسينما نتيجة الظروف وبالنسبة للصراع بين الموجة الجديدة من الاغاني والافلام وبين من ينادي بالفن ذو القيمة والهدف خلال عام 2020 ليكون الفن رسالة قبل أن يكون أكل عيش لان الفن هو واجهة المجتمع ".