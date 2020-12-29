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هاني شاكر: ‏ربنا عوضنا بأغاني حلوة تعوض غياب الفن والحفلات إثر جائحة كورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:33 م
هاني شاكر
هاني شاكر
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محمد حليم قنديل
قال الفنان هاني شاكر، إنه قام  في عام 2020  بإهداء أغنية  للاطباء بعنوان  " الجيش الابيض " مؤكدًا   أنه يعتبر أن الاطباء هم الأبطال الحقيقيون في هذا العام كونهم هم خط الدفاع الاول في المواجهة  مشيرًا إلى أن عام 2020  دفعنا لرفع القبعة لقطاع الاطباء الشجاع والجريء.
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 و حول أكثر الاغاني التي أعجبته  خلال 2020  لنجوم فنيين  كشف في  خلال لقاء خاص  مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" في حلقة خاصة بمناسبة عام 2021 أن هناك أغاني  كثيرة حازت على إعجابه خلال  العام لكن  الاهم بالنسبة  له هم أغنيتين  للهضبة الفنان عمرو دياب  وهما  : "يوم تلات .

وقال : "  اغاني كتيرة عجبتني  السنة دي  لكن فيه أغنيتين  للفنان عمرو دياب عجوبني أوي هما  " يوم تلات "  لانهم حلوين  في صوت عمرو جدًا ومبهجين جدًا ويوم  تلات فكرتها جديدة أوي بتحكي قصة وحدوته وهي لايقة على عمرو دياب خاصة أنه فنان ذكي ويتقن الاختيار  والدليل أنو  أثره مستمر ودائم على الساحة الفنية  لان نجاحه ليس صدفه أو إجتهاد  بل  شغل وعمل دؤوب ".

وأضاف شاكر، أنه  قدم أغاني من النوعية التي تحتوي  على فكرة " الحدوته" على غرار  يوم تلات  زي " سألتك إنتي مين ؟ " وفي كتير .

 ‏وحول أغنية " لقيت  الطبطبة " للفنان حسين الجسمي قال : " أغنية تحفة وجميله ولايقة على صوته جدًا لانه بيؤديها  بخفة دم ".

 وأتم قائلا: " في 2020 ربنا عوضنا بأغاني  حلوة   تعوض غياب الفن والحفلات على إثر جائحة كورونا ". ‏
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 ‏وحول مسيرة الفن  في العالم  والفن   العربي في عام 2020  والصراع  بين  الفن ذو قيمة وغير الهادف قال : " 2020  لم تكن  فنيًا  من السنوات  المبهجة  وبها عطاء فني  وأغاني كثيرة وسينما نتيجة الظروف  وبالنسبة للصراع بين الموجة الجديدة من الاغاني والافلام وبين من ينادي بالفن ذو القيمة والهدف خلال عام 2020  ليكون الفن رسالة قبل أن يكون أكل عيش  لان الفن  هو واجهة  المجتمع ".
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