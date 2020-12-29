بملابس شتوية.. هازال كايا تبرز جمالها بإطلالة حيوية

حرصت الممثلة التركية هازال كايا مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة شتوية حيوية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت هازال كايا وهي ترتدي بنطال واسع باللون البينك، وعليه جاكيت كبير باللون الأسود المنقوش بألوان اخرى مختلفة بأكمام طويلةن واختارت عليه حذاء رياضي باللون الأبيض.
ورفعت هازال كايا شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان، هو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
وأبرزت هازال كايا بوضع بعض اللمسات البسيطة من مساحيق التجميل؛ حيث اختارت اللون الروز الناعم كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي شادو الناعم لتبرز من جمال ولون عينيها.
ولم تتكلف هازال كايا في أرتداء =الإكسسورات؛ حيث إنها اكتفت بإرتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وتعرف هازل كايا (بالتركية: Hazal Kaya)، واسمها الحقيقي هو ليلى هازال كايا ولكنهم يدعونها بهازال منذ أن كانت صغيرة، وقد ولدت الممثلة وعارضة أزياء التركية في 1 أكتوبر 1990 في مدينة إسطنبول، وتنتمي إلى عائلة من الطبقة العليا.
حضرت هازال كايا مدرسة ثانوية إيطالية في اسطنبول، وتخرجت في عام 2010. ولا تزال حاليا تدرس في اسطنبول، انفصل والداها بالطلاق (كلاهما محامين) عندما كانت في السابعة من عمرها.
وتعرفت هازال كايا على عالم الفن في سن مبكرة جدًا، أخذت وهي طفلة دروس في الباليه وآلة الكمان لمدة 7 سنوات؛ حيث انها أيضا تحب التانغو، وتعمل على تطوير مهاراتها باستمرار.
وتفضل هازال كايا بشيكتاش فريق كرة القدم، بالإضافة إلى أنها تتحدث التركية (اللغة الأم)، واللغة الإنجليزية بطلاقة والإيطالية (متقدم) والفرنسية (متقدم)، وتتعلم لغتها الرابع، الألمانية.
كان أول دور للفنانة هازال كايا في عام 2007 في المسلسل التلفزيوني "جينكو" (الحلم الضائع) حيث أخذت أحد الأدوار الرئيسية، وفي عام 2008، واصلت كايا باعتبارها واحدة من الممثلات الرائدات من خلال لعب شخصية نهال في العشق الممنوع.
كما مثلت هازال كايا دور فريحة في الموسمين الأول والثاني من المسلسل التلفزيوني بعنوان اسميتها فريحة، وحقق المسلسل من أعلى النسب التلفزيونية في تركيا، كما أخذت كايا شعبية كبيرة لتمثيلها في مسلسل العشق الممنوع، وفي عام 2017-2019 أخذت دور البطولة في مسلسل حكايتنا بدور فيليز.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها: