بملابس شتوية.. هازال كايا تبرز جمالها بإطلالة حيوية

وتعرف هازل كايا (بالتركية: Hazal Kaya)‏، واسمها الحقيقي هو ليلى هازال كايا ولكنهم يدعونها بهازال منذ أن كانت صغيرة، وقد ولدت الممثلة وعارضة أزياء التركية في 1 أكتوبر 1990 في مدينة إسطنبول، وتنتمي إلى عائلة من الطبقة العليا.





حضرت هازال كايا مدرسة ثانوية إيطالية في اسطنبول ، وتخرجت في عام 2010. ولا تزال حاليا تدرس في اسطنبول، انفصل والداها بالطلاق (كلاهما محامين) عندما كانت في السابعة من عمرها.





وتعرفت هازال كايا على عالم الفن في سن مبكرة جدًا، أخذت وهي طفلة دروس في الباليه وآلة الكمان لمدة 7 سنوات؛ حيث انها أيضا تحب التانغو، وتعمل على تطوير مهاراتها باستمرار.





وتفضل هازال كايا بشيكتاش فريق كرة القدم، بالإضافة إلى أنها تتحدث التركية (اللغة الأم)، و اللغة الإنجليزية بطلاقة والإيطالية (متقدم) والفرنسية (متقدم)، وتتعلم لغتها الرابع، الألمانية.





كان أول دور للفنانة هازال كايا في عام 2007 في المسلسل التلفزيوني "جينكو" (الحلم الضائع) حيث أخذت أحد الأدوار الرئيسية، وفي عام 2008، واصلت كايا باعتبارها واحدة من الممثلات الرائدات من خلال لعب شخصية نهال في العشق الممنوع.



