هاني شاكر يوجه رسالة مهمة لمطربي المهرجانات

قال الفنان هاني شاكر، "إن مصر شهدت مجهودات كبيرة خلال 2020 وتطور مهم في كافة المناحي والفن لابد أن يعكس ذلك وبالتالي لا يصح ونحن في هذه المرحلة أن يكون " الفن الشعبي " هو واجهة مصر فقط ".





وأكد «شاكر» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "أون أي"، أن المهرجانات ليست فنًا شعبيًا وإنما يطلق عليها ذلك مجازًا قائلا: " أنا بقول كده مجازًا لكن المهرجانات دي أققل شوية من الفن الشعبي ".



