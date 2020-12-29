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توك شو

هاني شاكر يوجه رسالة مهمة لمطربي المهرجانات

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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محمد حليم قنديل
قال الفنان هاني شاكر، "إن مصر شهدت مجهودات كبيرة خلال 2020 وتطور مهم  في كافة المناحي  والفن لابد أن يعكس ذلك وبالتالي لا يصح ونحن في هذه المرحلة أن  يكون " الفن الشعبي " هو واجهة مصر فقط ".

 وأكد «شاكر» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "أون أي"، أن المهرجانات ليست فنًا  شعبيًا وإنما يطلق عليها ذلك  مجازًا   قائلا: "  أنا بقول كده مجازًا لكن المهرجانات دي أققل شوية من الفن الشعبي ". 

وأوضح  أنه لابد من الارتقاء باذواق الناس قائلا: " لما جالنا عمر كمال وحسن شاكوش في لإإمتحانات المهن الموسيقية قلنا ليهم  الناس بتحبكم  وبالتالي لازم يبقى فيه ضريبة لابد ان تدفع مقابل هذا الحب وكلامي ليهم ولغيرهم وللفرق الموسيقية الجديدة "، موجهًا رسالة لهم جميعًا : "خلوا دائمًا المستمع أمامكم  هوا أنا ممكن أفرح لما ألاقي فيديوهات  لاطفال صغار في الحضانة واقفين يغنوا  خمور  وحشيش ومشكلتي مع كلمات هذه الاغاني".
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