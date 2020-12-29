هاني شاكر يوجه رسالة مهمة لمطربي المهرجانات

قال الفنان هاني شاكر، "إن مصر شهدت مجهودات كبيرة خلال 2020 وتطور مهم في كافة المناحي والفن لابد أن يعكس ذلك وبالتالي لا يصح ونحن في هذه المرحلة أن يكون " الفن الشعبي " هو واجهة مصر فقط ".
وأكد «شاكر» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "أون أي"، أن المهرجانات ليست فنًا شعبيًا وإنما يطلق عليها ذلك مجازًا قائلا: " أنا بقول كده مجازًا لكن المهرجانات دي أققل شوية من الفن الشعبي ".
وأوضح أنه لابد من الارتقاء باذواق الناس قائلا: " لما جالنا عمر كمال وحسن شاكوش في لإإمتحانات المهن الموسيقية قلنا ليهم الناس بتحبكم وبالتالي لازم يبقى فيه ضريبة لابد ان تدفع مقابل هذا الحب وكلامي ليهم ولغيرهم وللفرق الموسيقية الجديدة "، موجهًا رسالة لهم جميعًا : "خلوا دائمًا المستمع أمامكم هوا أنا ممكن أفرح لما ألاقي فيديوهات لاطفال صغار في الحضانة واقفين يغنوا خمور وحشيش ومشكلتي مع كلمات هذه الاغاني".