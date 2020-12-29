كرهتني في الحب لـ تامر حسني تقترب من 13 مليون مشاهدة.. فيديو

حققت أغنية "كرهتني في الحب" لـ تامر حسني، نجاح كبير جدًا، حيث إقتربت من كسر حاجز الـ 13 مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية: "حبيبي الغالي .. بَعد الأشواق إحنا تمامنا أنا وانت فُراق .. كُنت هديه هَديتك بيا لكن شكلك قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق .. كرّهتني في الحب وسيرته وقلبي وطيبته .. وشوفت معاك أيام صعبه الله لايعدها بس في بيتها هروح وانساك .. وابقى قابلني ان حَد بجد عمل رُبع الي عملته معاك ".





قدمتلك السبت وعُمري ماشُفت الحد ولا التنين .. هتعب نفسي معاك ليه يعني .. ماشوف بقى نفسي وأعيشلي يومين .. آااه ألف سلامه طريقك وردي وقتك عدى وقتك فات .. خدت كتير من عُمري و وقتي يلا كفايه بقى وألوهات".



