انطلاق بطولات "البلاي ستيشن ps4" بجامعة حلوان غدا

تنظيم إدارة رعاية الشباب بجامعة حلوان اليوم بطولة الألعاب الإلكترونية "البلاي ستيشنps4" على مستوى كليات الجامعة المختلفة ويأتى هذا ضمن الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021، وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والأستاذ راشد عصام مدير إدارة رعاية الشباب









وصرح مسئول رعاية الشباب أنه من المقرر إقامة بطولة الالعاب الالكترونية بالصالة رقم 1 بالحرم الجامعة بعين حلوان يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 و يحق لكل كلية المشاركة بأى عدد من الطلبة والطالبات وتنطلق البطولة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وسوف يقوم بالتحكيم فى البطولة حكام الاتحاد المصري الالعاب الالكترونيه .





وأشارت الجامعة الى أن على الطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة التوجه الى صالة واحد بالقرب من مدخل الفرعى لجامعة عند عين حلوان والحضور ممبكرآ التسجيل قبل ميعاد البطولة ، وشددت الجامعة أن على الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة من ارتداء الكمامة وعدم خلعها والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب أثناء التقديم فى المسابقة.





وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قال إن الجامعة تستمر هذا العام فى ممارسة كافة أنشطتها الطلابية الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها.









جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن العديد من المسابقات والأنشطة الإلكترونية هذا العام للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا.









وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض .







