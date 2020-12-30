لجنة تقييم الأوضاع: تقنين أوضاع 1800 كنيسة ومبنى تابع.. فيديو

أكد يوسف طلعت عضو لجنة تقييم أوضاع الكنائس أن الدولة المصرية نجحت في إدارة العديد من الملفات الهامة واولت منها اهتماما كبيرا وهي على الصعيد الإقتصادي والملف الصحي والتعليمي.
وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الدولة ايضا نجحت فى تقنين أوضاع الكنائيس مشيرا إلى أن هناك 1800 كنيسة ومبنى تابع تم تقنينها وضعها منذ بدء عمل لجنة تقنين اوضاع الكنائيس.
قال جون طلعت، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تتجه بثبات لإنفاذ قانون بناء الكنائس الموحد، وهو أمر يساهم في ترسيخ مفهوم دولة المواطنة والقانون، ونقل المواد القانونية والدستورية إلى أن تصبح واقعا يتعامل معه المواطنين في حياتهم اليومية.