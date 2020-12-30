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لجنة تقييم الأوضاع: تقنين أوضاع 1800 كنيسة ومبنى تابع.. فيديو

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:04 ص
الكنيسة
الكنيسة
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محمود محسن
أكد يوسف طلعت عضو لجنة تقييم أوضاع الكنائس أن الدولة المصرية نجحت في إدارة العديد من الملفات الهامة واولت منها اهتماما كبيرا وهي على الصعيد الإقتصادي والملف الصحي والتعليمي.

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الدولة ايضا نجحت فى تقنين أوضاع الكنائيس مشيرا إلى أن هناك 1800 كنيسة ومبنى تابع تم تقنينها وضعها منذ بدء  عمل لجنة تقنين اوضاع الكنائيس.

ووصف جون طلعت عضو مجلس النواب القرارات المتتالية لمجلس الوزراء بالموافقة على تقنين أوضاع الكنائس على مستوى الجمهورية بالإنجاز المهم نحو حل أزمة الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة في عموم مصر، موجها الشكر والتحية إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى التي عملت بجد واجتهاد لحل هذه الأزمات.

قال جون طلعت، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تتجه بثبات لإنفاذ قانون بناء الكنائس الموحد، وهو أمر يساهم في ترسيخ مفهوم دولة المواطنة والقانون، ونقل المواد القانونية والدستورية إلى أن تصبح واقعا يتعامل معه المواطنين في حياتهم اليومية. 
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