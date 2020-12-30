برلمانية: طرح الشركات بالبورصة يحل أزمة الديون والتأجيل حل غير جذري

أشادت النائبة بسنت فهمي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، بجهود البنك المركزي في دعم المواطنين وصغار المستثمرين في مختلف الجوانب سواء من خلال القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة أو الدعم النقدي للفئات المتضررة من جائحة كورونا.





طالبت " فهمي " في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بالعزوف عن سياسة تأجيل الديون والإتجاه إلي طرح الشركات بالبورصة من خلال الدمج والإستحواز الذي سينتج عن دخول رأس مال جديدة تسهم في سداد الدين وذلك لأن التأجيل سيكون له عواقب سلبية من شأنها إستمرار التعثر وليس يعتبر حل جذري.





و لفتت النائبة، إلي أهمية قرار مد الإعفاءات علي كل أنواع رسوم التحويلات وإنعاكسه بالإيجاب علي الحالة المادية للأفراد بهذه الفترة العصيبة، مناشدة بإلغاء العمولات بشكل عام وليس مؤقت وذلك لتشجيعهم علي إيداع الأموال بالبنوك، حيث من شأنها العزوف عن الإدخار البنكي.





وكان ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارًا من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021.









تضمنت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا بما فيها إنشاء البطاقات الافتراضية (VCN)من المحفظة، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.





وصرح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي أن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد".





ومن جانبها أوضحت أماني شمس الدين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع أن القرارات التي تم مدها اعتبارًا من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021 تتضمن أيضًا"الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي، والتي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 40 مليون إلى 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها بالاضافة إلي ما تحمله في الفترة السابقة من تكلفة تقارب الـ 90 مليون جنيه".



