بعد تراجع عجز الموازنة لـ 8%.. نواب: مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. وفيروس كورونا أثر بالسلب على كافة الدول

حسين عيسى: الدولة حققت إنجازات هائلة في سد عجز الموازنة العامة العام المنقضي

بدير عبد العزيز: مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي

بسنت فهمى: مؤشر الاقتصاد المصري الأفضل بين 10 اقتصاديات على مستوى العالم في 2020





أعلنت وزارة المالية، عن تراجع العجز الكلي للموازنة بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، ليسجل 8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/ 2020، مقابل 8.1% خلال عام 2018/2019، مُشيرةً إلى أن أي قرار بطرح أدوات دين جديدة في السوق الدولية يتوقف على الظروف الاقتصادية المستقبلية.





وكان ذلك بعد أن تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن اعتزام الحكومة طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021، لتغطية عجز الموازنة العامة..





ومن هذا المنطلق، أكد عدد من النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على دور الدولة في وضع العديد من الخطط التي ساعدتها في تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 8%، مشيرين إلى أنها استطاعت أن ترشد من نفقاتها المالية وتخفضها بدرجة كبيرة علاوة على تحقيقها لأعلى معدل إيرادات سنوية خلال هذا العام بنسبة 3.6%.





وفي هذا السياق، أشاد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتراجع العجز الكلي للموازنة بالرغم من تداعيات أزمة كورونا ليسجل 8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام، قائلًا: "الدولة استطاعت أن ترشد من نفقاتها في العديد من القطاعات مقابل إتاحة الموارد المختلفة".





وأفاد "عيسى"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة خلال الربع الأول من السنة المالية خلال شهرى يوليو، أغسطس، وسبتمبر استطاعت الدولة أن ترشد من نفقاتها المالية وتخفضها بدرجة كبيرة، علاوة على تكاتف كافة المؤسسات والوزارات المعنية معًا لزيادة الموارد على الرغم من تداعيات كورونا.





وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تعمل على تحسين معدل العجز الكلي للموازنة على الرغم من تداعيات كورونا وتوقف العديد من القطاعات كالقطاع السياحي والتجارة الدولية؛ بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا، منوهًا على أن الربع الثاني في السنة المالية الحالية تأمل الدولة من خلاله تحقيق المزيد من التراجع.





وقال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تراجع العجز الكلي للموازنة بالرغم من تداعيات أزمة كورونا ليسجل 8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام يؤكد على سير الدولة نحو الطريق الصحيح، لافتًا إلى أن الدولة حققت إيرادات سنوية خلال هذا العام لم تحققها من قبل.





وأشار "عبد العزيز"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة عملت على ارتفاع إجمالي إيراداتها خلال هذا العام، بنسبة 3.6 ليسجل . 4.975 مليار جنيه، بالإضافة إلى خفض نفقات الدولة في بعض القطاعات مما أدى لتراجع العجز الكلي للموازنة وتحقيق هذه النسبة .





‌ونوه عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن مؤشر الموازنة العامة للدولة متوقف على حجم المشروعات القومية التي تقوم بها، مؤكدًا أن زيادة نسبة الإنجاز في هذه المشروعات يساعد في زيادة العجز، أما في حالة الاستمرار على هذا المعدل سوف ينخفض المؤشر مع حدوث بعض التطوير في الأداء الضريبي .





ومن جانبها، أكدت النائبة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصاد بمجلس النواب، على أن الدولة وضعت العديد من الخطط التي ساعدتها في تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 8%، مشيرًة إلى أن ذلك يرجع لنمو الاقتصاد المصري بصورة ملحوظة على الرغم من تداعيات كورونا.





وأوضحت "فهمى"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن نمو الاقتصاد المصري يعد من أفضل 10 اقتصاديات على مستوى العالم في 2020 طبقًا لوكالة بلومبرج، لافتًا إلى أن اداء الاقتصاد المصري طوال العام كان جيد وذلك لقدرة الدولة على انجاز العديد من المشروعات التنموية في تلك السنة.



