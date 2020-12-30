رئيس جامعة دمنهور: الطالب مصطفى شعلان تقدم بالتماس وقررنا عودته للكلية.. فيديو

قال الطالب مصطفى شعلان "طالب جامعة دمنهور "، إن قرار اعادتي الي الجامعة كان بسبب جميع المواطنين الذين تشاركوا معي ووقفوا الي جانبي .





ومن جانبه أكد رئيس جامعة دمنهور ، إن الطالب مصطفى طالب في كلية التجارة قام بعمل مداخلة هاتفية في وسائل الإعلام وبعدها تم تحويله الي الادارة القانونية وهي التي قامت بالفصل في هذه الواقعة وتم تحويله الي مجلس تأديب وبعدها من حق الطالب التظلم . جانبه أكد الدكتور عبيد صالح مصطفىالإعلامتحويلهتحويله



