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رئيس جامعة دمنهور: الطالب مصطفى شعلان تقدم بالتماس وقررنا عودته للكلية.. فيديو

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
طالب جامعة دمنهور
طالب جامعة دمنهور
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إبراهيم القادري
قال الطالب مصطفى شعلان  "طالب جامعة دمنهور "، إن قرار اعادتي الي الجامعة كان بسبب جميع المواطنين الذين تشاركوا معي ووقفوا الي جانبي .

ومن جانبه أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور ، إن الطالب مصطفى طالب في كلية التجارة قام بعمل مداخلة هاتفية في وسائل الإعلام وبعدها تم تحويله الي الادارة القانونية وهي التي قامت بالفصل في هذه الواقعة وتم تحويله الي مجلس تأديب وبعدها من حق الطالب التظلم .

واوضح عبيد صالح ، ان الطالب بعد تقديمه الالتماس قمت بقبول الالتماس وقمت بتشكيل مجلس استئناف في الجامعة للنظر في الواقعة وتم إلغاء العقوبة وتم تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الواقعة ومحاسبة المخطئ والمقصر.
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