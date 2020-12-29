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توك شو

التأمين الصحي الشامل: إجراء 30 ألف عملية وتغطية 72% من مواطني بورسعيد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:56 م
الهيئة العامة للتأمين
الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
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قسم التوك شو
أكد الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المواطن هو الهدف الأساسي من المنظومة الصحية الجديدة وتم تسجيل 620 ألف مواطن يمثل 72% من عدد مواطني بورسعيد، مفيدا بأن إجمالي ما تم تسجيلهم تعدوا الـ3 مليون.

أضاف الدكتور حسام صادق، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك نصف مليون مواطن تفاعلوا مع المنظومة منذ بدايتها، كما قدموا حوالى 30 ألف عملية جراحية بمختلف المستويات ومنها عملية معقدة في القلب وغيره.

واشار المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن المنظومة الجديدة تغطى جميع أنواع الادوية من الامراض المزمنة التي كانت غير متوفرة، كما أجرينا 30 الف عملية جراحية مختلفة ومعقدة في بورسعيد واستشهد بأن مواطن سدد 300 جنيه في عملية زرع كبد تكلفتها نصف مليون جنيه.
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