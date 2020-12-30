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تعليم

اليوم .. آداب حلوان تبدأ امتحانات التخلفات

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:58 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
بدأت كليات جامعة حلوان فى إعلان جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 الذى يقام هذا العام وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة خوفاً من الموجة الثانية من الاصابات بفيروس كورونا. 

لذلك تراعي جميع كليات جامعة حلوان اثناء اعدادها لجداول الامتحانات عدم حدوث اى تكدس او زحام اثناء الامتحانات، وذلك بعد ان انتهت معظم كليات الجامعة من أداء امتحانات الميد ترم والذى اقيم وسط اجراءات احترازية مشددة. 

وتبدأ كلية الآداب بجامعة حلوان اليوم امتحانات التخلفات للطلاب المحملين بمادة او مادتين من سنة سابقة بكافة الاقسام وسط اجراءات احترازية من كورونا . 


وأوضحت الكلية أن الامتحانات تستمر لمدة ٥ ايام  ، و ان امتحانات الفصل الدراسى الاول من المقرر ان تبدأ ١١ يناير ٢٠٢١ . 

وشددت ادارة جامعة حلوان على انه على الطلاب الالتزام بالاجراءات الوقائية و الاحترازية من انتشار وباء فيروس كورونا ، و انه يجب عليهم الحرص على ارتداء الكمامات و حمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثانية .
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