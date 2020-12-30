حل عملي لكيفية قضاء الصلوات الفائتة لسنوات.. الإفتاء تكشف عنه.. فيديو

كشف الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حل عملي لكيفية قضاء الصلوات الفائتة لسنوات عديدة لمن عزم على قضائها.





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وقال ممدوح، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء ، إن النبي قال في حديثه الشريف "دين الله أحق أن يقضى" منوها أن من فاتته صلوات مهما كثر عددها فيجب عليه أن يعزم ويشرع في قضائها.





وأشار إلى أنه تسهيلا على من نوى قضاء الصلوات الفائتة، فيجوز له أن يصليها بأقل ما تدرك به تصح، من خلال الصلاة بقراءة سورة الفاتحة فقط وتسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود ويصلي مع كل صلاة حاضرة صلاة فائتة.





كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الأئمة الأربعة أجمعوا على أن الصلوات الفائتة هي دين في رقبة المُسلم، ويجب عليه قضاؤها، منوهًا بأن هناك رأيا يُجيز عدم قضائها، وعن كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات ، فأوضح في إجابته عن سؤال: «كنت لا أصلي حتى ذهبت إلى الحج فهل أقضي الصلوات الفائتة عن السنين الماضية قبل الحج، وإن كنت لا أريد قضاء ما فاتني من صلوات عن السنين قبل الحج، فما العمل؟، أن الأئمة الأربعة أجمعوا على أن الصلوات الفائتة هي دين في رقبة المُسلم، ويجب عليه قضاؤها بصلاة القضاء مع كل فريضة.





وأضاف مُفتي الجمهورية السابق، أن من الذكاء مع الله فعل ذلك، لأن هذه الصلاة الفائتة أفضل من السُنة، حيث إن الفريضة أعلى في الثواب وأحسن من السُنة، لقوله تعالى: "وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه"، مشيرًا إلى أنه يمكن للحاج أن يُقلد من أجاز، كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات ، فهناك رأي يقول عن الصلوات الفائتة "ما فات مات"، وابن القيم ومذهب أحمد في وجه من الوجوه ذهبوا إلى أن ما فات مات، فلا مانع من الأخذ به، والعمل مثل البدوى الذي جاء للرسول وقال له: والله لا أزيد عليها ولا أنقص -الفريضة-.



