جمال بيومي: مصر هي أكثر اقتصاد في المنطقة تنوعا.. فيديو

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق ، أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يوجد لديها 30 مليون قوة عاملة ولدينا 11 مليون مصري في جميع دول العالم المختلفة .





وأضاف جمال بيومي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن المصريين المقيمين في الخارج يحولون سنويا 30 مليار دولار الي اهاليهم لافتا الي ان مصر هي أكبر اقتصاد في المنطقة تنوعا خصوصا ان الاقتصاديات اغلبها يعتمد علي سلعة واحدة .



