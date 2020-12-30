جمال بيومي: مصر هي أكثر اقتصاد في المنطقة تنوعا.. فيديو

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق ، أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يوجد لديها 30 مليون قوة عاملة ولدينا 11 مليون مصري في جميع دول العالم المختلفة .
وأضاف جمال بيومي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن المصريين المقيمين في الخارج يحولون سنويا 30 مليار دولار الي اهاليهم لافتا الي ان مصر هي أكبر اقتصاد في المنطقة تنوعا خصوصا ان الاقتصاديات اغلبها يعتمد علي سلعة واحدة .
واوضح ان ماحدث في مصر خلال السنوات الماضية عبارة عن قفزات تنموية وليست تنمية عادية واذا فكر أحد الدخول الي الشرق الاوسط والمنطقة العربية فهو يحلم لأن مصر هي أكبر قوة ضاربة في المنطقة .