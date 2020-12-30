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تعليم

استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. انتهاء الدراسة بتربية جامعة عين شمس.. غداً

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:59 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس  إن الكلية تتخذ الإجراءات الوقائية ضد انتشار  فيروس كورونا مع الالتزام التام بعملية التباعد الاجتماعي وإلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات مع الالتزام بالتعليم الهجين منوها عن موعد انتهاء الدراسة  يوم 31 ديسمبر الجاري. 

وأضاف الدكتور ماجد خلال تصريحاته لصدي البلد ، ان امتحانات نهاية الترم الأول فستبدأ لطلاب الفرقة الأولى يوم 3 يناير وتنتهي 4 فبراير،  مشيرا الي  أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لباقي الفرق (الثانية -الثالثة -الرابعة) تبدأ يوم 16 يناير وتنتهي أيضًا 4 فبراير.

وأشار إلي أنه نظرًا لجائحة كورونا قبول جميع الأعذار الطبية بامتحانات الفصل الدراسي الأول، موجها رسالة طمأنينة للطلاب ان الكلية سوف تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية بامتحانات الفصل الدراسي الاول. 

وأكد أن الطلاب المرضي أو المخالطين لمريض كورونا بمسحة إيجابية، أو من يشعر بأي عرض يسمح له بإعادة امتحانات الفصل الدراسي الأول مرة ثانية ويتم قبول جميع الأعذار الطبية وإعادة الامتحانات لهم بعد فترة وتحديد جدول لهم .

وفي سياق آخر اختتمت فعاليات مهرجان الإكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي وذلك على مسرح الإدارة العامة لرعاية الشباب حيث تنافست اثني عشر كلية بالجامعة بالمهرجان ويأتي ذلك  تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و ا.د. عبد الفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وقد فازت كلية التجارة جامعة عين شمس  بالمركز الأول كأفضل عرض عن عرض "سالب صفر"،  كما فاز الطالب مصطفى طلعت بجائزة أفضل نص مؤلف عن نص "سالب صفر" مركز اول،وفاز بجائزة أفضل مخرج مركز اول الطالب اسلام خالد ، بينما فازت بجائزة أفضل ممثلة الطالبة ليالي خلف مركز أول وحصل الطالب شاهر عبد الرحمن بالمركز الثاني كأفضل ممثل.
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