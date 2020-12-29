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مستشار الرئيس للصحة: هناك تزايد في الأعداد يوميا ولكن لم نصل للذروة حتى الآن

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:35 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار الرئيس للشؤؤن الصحية
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ندى رأفت

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن شهر مارس توصلنا للذروة في إصابات كورونا بالموجة الأولى، أما الآن نحن في الموجة الثانية من الفيروس، مؤكدًا أن السلالة الجديدة من كورونا قد تكون وصلت إلى مصر.


وأضاف محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن أعداد الإصابة في ارتفاع شديد بشكل يومي، ثم نتوصل بعدها إلى أن الأعداد تظل ثابتة لبضعة أيام ثم تبدأ في الانخفاض، مشيرًا إلى أن في هذه الحالة نكون قد توصلنا للقمة أي الذروة وبدأنا في الانخفاض.


وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ، أن هذا لم يتحقق حتى هذه اللحظة، ولم نصل للذروة حتى الآن، رغم تزايد الأعداد يوميًا، وأن ما نمر به الآن هو مرحلة الارتفاع في أعداد الإصابة".


وأوضح عوض تاج الدين، "هناك بعض الحالات تكون مصابة بالعدوى ولكن لا يظهر عليها أعراض وبالتالي تكون متسببة في انتشار الوباء".


وأكد أن "هناك زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا خاصة في فترة الشتاء نتيجة اختلاط موسم فيروس الإنفلونزا وكورونا".


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