في حالة نادرة الوجود.. عائلة بدون بصمات أصابع .. صور

بسبب إصابتهم بطفرة جينية نادرة جدًا تعيش عائلة في بنجلاديش دون بصمات أصابع، ويعتقد أنها تؤثر فقط على عدد صغير من الناس في العالم.





وفي تقرير أعدّه مير سابير مراسل بي بي سي قال إن أبو ساركر ، 22 عامًا، والرجال في عائلته يتشاركون الحالة التي تترك أصابعهم ناعمة وخالية من النتوءات الفريدة التي تشكل بصمات الأصابع.





لم يتسبب عدم وجود بصمات أصابع في مشاكل لجد ساركر، ولكن هذا الأمر أصبح يشكل صعوبة لساركر وعائلته، حيث تستخدم بصمات الأصابع الآن في كل شيء من المرور عبر المطارات إلى فتح الهواتف الذكية.





في بنجلاديش، يعد تقديم بصمات الأصابع أيضًا خطوة ضرورية في التقدم بطلب للحصول على بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر ورخص القيادة.





واجه والد ساركر والذي يدعى " امل" ، عقبات في الحصول على كل من هذه الوثائق المهمة في النهاية ، حصل على بطاقة هوية مطلوبة من أجل التصويت في الانتخابات ،مع ختم "لا يوجد بصمات" عليها وحصل على جواز سفر بعد إبراز شهادة طبية.





لكن المخاوف من المشاكل في المطار منعته من استخدام جواز السفر على الإطلاق ولا تزال رخصة القيادة بعيدة المنال.





تسبب نقص البصمات أيضًا في مشاكل لعم ساركر جوبيش الذي اضطر إلى الانتظار لمدة عامين للحصول على جواز سفر مصرح به واضطر للسفر إلى العاصمة دكا "أربع أو خمس مرات" في هذه العملية.





يعتقد أن الأسرة ، التي تعيش في قرية في منطقة راجشاهي الشمالية ، تعاني من حالة نادرة تُعرف باسم أدرماتوغليفيا.