تاج الدين: نتمنى ألا نلجأ للمستشفيات الميدانية في علاج كورونا| فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن المواطنين فهموا كيفية التعامل مع أعراض كورونا في المنازل وهذا قلل الضغط على المؤسسات الصحية .





وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» أن هناك تزايد في الأعداد يوميا ولكن لم نصل للذروة حتى الآن.





وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، إلى أنه يوجد حالات غير مرصودة ولكن ليس لأحد مصلحة في إخفائها، موضحا أننا نتمنى ألا نلجأ للمستشفيات الميدانية في علاج مصابي فيروس كورونا.



