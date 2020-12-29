ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تاج الدين: نتمنى ألا نلجأ للمستشفيات الميدانية في علاج كورونا| فيديو

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:39 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
Advertisements
قسم التوك شو
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن المواطنين فهموا كيفية التعامل مع أعراض كورونا في المنازل وهذا قلل الضغط على المؤسسات الصحية .

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» أن هناك تزايد في الأعداد يوميا ولكن لم نصل للذروة حتى الآن.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، إلى أنه يوجد حالات غير مرصودة ولكن ليس لأحد مصلحة في إخفائها، موضحا أننا نتمنى ألا نلجأ للمستشفيات الميدانية في علاج مصابي فيروس كورونا.

وأوضح أن هناك مستشفى ميداني مجهزة تعمل لاستقبال الحالات تابعة لجامعة عين شمس وبها قسم مخصص للرعاية المركزية وهناك مستشفى قامت بتجهيزها القوات المسلحة تسيع 4 الاف حالة مجهزة بأحدث الأجهزة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس للصحة: تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا خفض أضراره

مستشار الرئيس للشئون الصحية يزف بشرى سارة لـ علاج كورونا.. فيديو

الساعات لسه مخلصتش.. مستشار الرئيس: ظهور علاج كورونا بداية العام.. فيديو

عوض تاج الدين : تطوير وتجهيز وحدة رعاية الصدر بمستشفيات جامعة عين شمس

مؤسس أول وحدة رعاية مركزة للصدر يفتتح وحدة المناظير بمستشفيات عين شمس

بالصور ..تطوير وحدة مناظير الصدر التشخيصية و العلاجية بمستشفيات جامعة عين شمس

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ يوجه رسالة مهمة لـ جماهير الهلال السوداني

رائحة كريهة وألم بالعمود الفقري.. تعرف على أغرب أعراض كورونا الجديدة

هل تقرر إلغاء أجزاء من المناهج لطلاب المدارس تقديرا لظروف كورونا ؟ .. وزير التعليم يجيب

لهذه الحالة.. اقتصادية النواب تطالب بإلغاء الرسوم البنكية

قاعدين على القهوة.. حيوان مفترس يهاجم أهالي نجع حمادي

مبروك عطية: الاستغفار بالسبحة بدون نية قد تندرج تحت بند التسلية .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول 7 حبات يوميا من اللب السوري.. وشاهد النتيجة

للاحتفال برأس السنة.. طريقة عمل مقبلات المشروم

"يا فاشل يا فاشل".. حكاية سيارة حسن حسني في فيلم الباشا تلميذ | صور