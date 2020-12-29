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تعليم

استعدادات مشددة.. بامتحانات الفصل الدراسي الأول بزراعة عين شمس

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:37 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الكلية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية استعداد لامتحانات الفصل الدراسي الاول للحفاظ علي سلامة وصحة الطلاب .

وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد سوف تتم الامتحانات العملي بشكل منظم حيث يتم تعقيم المعامل بشكل مستمر في فترات الامتحانات وتقليل عدد الطلاب داخل المعامل للحد من انتشار فيروس كورونا وغير مسموح للطلاب الدخول دون ارتداء الكمامة.

أكد الدكتور احمد  أن العملية الدراسية تستمر بشكل إيجابي من داخل الحرم الجامعي حتي نهاية شهر ديسمبر بنسبة حضور 50 % من عدد الطالب، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من انتشار عدوي كورونا، مشيرًا الى أن النسبة الأخرى من داخل المنازل عبر المنصات الإلكترونية بعد رفع كافة المقررات الدراسية.  


أوضح أن الإختبارات العملية تبدأ الأسبوع الأول من شهر يناير، لافتًا الى أنه تم إجراء الإمتحانات على اربعة فترات لأول مرة داخل الكلية للحفاظ علي التباعد الإجتماعي وتقليل أعداد الطلاب داخل قاعات الإختبارات .
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