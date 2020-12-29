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ديني

مبروك عطية: وباء كورونا ليس كله شرا.. ولا ينبغي أن نلعن الأيام .. فيديو

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:40 م
مبروك عطية
مبروك عطية
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محمد شحتة
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الله ذكر في سورة النور حادثة الإفك، وهي اتهام أم المؤمنين بجريمة الزنا، فما كان من الله إلا ان قال "إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ".


وأضاف مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذه الحادثة التي جرحت مشاعر الصحابة والنبي والمسلمين كانت خيرا لهم، منوها بأن وباء كورونا ليس كله شرا ولكن الصبر والرضا بقضاء الله وقدره فيه كل الخير.


وتابع: علينا أن نتفاءل بالعام بكل ما فيه من وجود رئيس يحمي المصريين ويتواصل معهم وينزل إليهم بنفسه، ويلتزم قبلهم بالاجراءات الاحترازية ويرتدي الكمامة قبلهم، وكذلك وجود صبر للمصريين على الشدائد ، وحملات التبرع بالدم لمصابي كورونا.


وأكد انه في عام الشدة لا ينبغي أن نلعن الأيام ولا السنوات ولا التاريخ، وعلينا ان نبحث عن زاوية تفتح لنا أبواب الخير، منوها بأن 
من لم يكن أمله لله أكبر من الكبر لا يعد مؤمنا ، فالأمل في الله لا ينبغي أن يكون له حدود، فمن قل أمله في الله فلن يعطيه الله، ومن كان على على أمل كبير أعطاه الله.

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