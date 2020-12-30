أكبر معمرة بالشرقية: «أكلت في بيت الملك فاروق.. وبحب السيسي لأنه طيب»

أكدت السيدة فهيمة، أكبر معمرة بمحافظة الشرقية والتى تبلغ من العمر 107 أعوام، أنها دخلت منزل الملك فاروق في طفولتها وتناولت الطعام فيه، وأنها كانت تحب الملك فاروق ورؤساء مصر وتحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت: "بحب السيسي.. هو طيب حلو".





وأضافت "فهيمة"، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان على قناة القاهرة والناس، أنها سحبت أموالها من البنك وتبرعت بها من أجل حبها لمصر.



