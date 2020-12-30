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توك شو

أكبر معمرة بالشرقية: «أكلت في بيت الملك فاروق.. وبحب السيسي لأنه طيب»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:34 ص
أكبر معمرة بالشرقية
أكبر معمرة بالشرقية
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قسم التوك شو
أكدت السيدة فهيمة، أكبر معمرة بمحافظة الشرقية والتى تبلغ من العمر 107 أعوام، أنها دخلت منزل الملك فاروق في طفولتها وتناولت الطعام فيه، وأنها كانت تحب الملك فاروق ورؤساء مصر وتحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت: "بحب السيسي.. هو طيب حلو". 

وأضافت "فهيمة"، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان على قناة القاهرة والناس، أنها سحبت أموالها من البنك وتبرعت بها من أجل حبها لمصر.

وتابعت معمرة محافظة الشرقية: "أنا اتبرعت بفلوسي عشان بحب مصر وأهم حاجة الرئيس السيسي، وأنه هو يكون مبسوط وأنا أتبرع بأي حاجة، والرئيس السيسى بيسأل على الناس الطيبين".
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